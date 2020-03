“ No hay un número exacto al que empiezan a comprar los fondos buitre. Hoy un fondo buitre puede estar perfectamente comprando si piensa que la deuda va al default, depende de la codicia que tenga para hacer una ganancia . En general, los buitres entran cuando huelen sangre o cuando el proceso ya fracasó. Ahí no tenés una regla, son estrategias individuales. Yo creo que ahora no tienen un precio que sea para entrar, aunque ellos actúan silenciosamente y lo sabés después. Y a que entre 30 y 37 dólares había entrado Elliot en el default anterior, en el que terminó ganando el juicio”, agregó.