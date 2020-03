En términos simples, los dólares ingresan al país a través de las exportaciones, las inversiones directas y los créditos públicos y privados. Si la venta de soja a China se evapora, la apuesta a Vaca Muerta se cancela por el precio del barril de petróleo y los créditos no llegan porque aún no se acordó con los acreedores privados, el país no tendrá esos miles de millones de dólares necesarios para evitar un default e iniciar la reactivación económica.