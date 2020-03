Pero el Ministerio de Economía quiere domesticar al mercado local y decirle que, si no acepta la oferta de un bono, tendrá reperfilamiento o defaut selectivo. En este caso el Bogato 20 pagaba una renta de 1,60% mensual, que es inferior a lo que ofrece el Gobierno con los nuevos títulos, pero el escenario en que se realiza la operación es de más riesgo y los inversores no se fijan en ganancias, sino en seguridad. No quieren que abunden títulos argentinos en sus carteras, después de que Wall Street tuviera la baja más fuerte desde 2008 con pérdidas promedio de 14% en cinco ruedas.