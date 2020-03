Otros, en cambio, aconsejan que es vital que se generen mecanismos para apalancar al que tiene ahorros pero no llega a la totalidad del monto que se pide por una vivienda. Ariel Champanier, presidente de Re/MaX Premium, consideró: “aún no está todo claro desde el Estado, situación que tampoco ayuda a recuperar la demanda, el Gobierno debería otorgar créditos, realizar incentivos a las personas que pretenden adquirir un inmueble, no olvidemos que es un sector que mueve toda la economía nacional”.