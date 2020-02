—Lo más relevante de ese comunicado es saber cómo hizo para llegar a la conclusión de que la deuda no es sustentable, para que los acreedores entiendan cómo llegó a esa conclusión. No es que no coincidamos con el concepto de que la deuda no es sustentable porque entendemos los parámetros que utilizaron en el comunicado; pero no nos alcanza la información que brindaron.