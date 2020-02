Vandenbroele se defiende: “Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”

En una entrevista con Infobae, el ex titular de The Old Fund admitió que alquiló una posada con ayuda del Estado, pero se negó a revelar las cifras. Dijo que la filtración de su legajo como testigo protegido busca “mejorar la situación procesal” de Amado Boudou y otras personas. ¿Cómo llegó a arrepentirse?