¿Cuáles son los riesgos para el inversor? El principal de corto plazo es que el título no tenga liquidez y deba venderlo en el mercado con un descuento demasiado grande. En ese caso, podría incluso salir perdiendo al arbitrar la brecha cambiaria (compra a $ 61 y venta arriba de los $ 80). Luego está el riesgo inherente a la compañía y que no pueda devolver el bono, pero esto aplica para aquellos que se lo queden hasta el final. El riesgo regulatorio no se puede descartar, aunque las autoridades no objetaron que se pueda efectuar el pago en dólares en el exterior en esas condiciones.