Si bien no hay una mención directa, cuando se habla de “promoción personal” la empresa apuntaría a Ramón Lanús, ex titular del AABE, originario de San Isidro y con supuestos intereses políticos en la zona. No sólo eso, sin entrar en detalles, también se mencionan “otros sectores políticos, pretenden utilizar el presente proceso judicial con fines propios de la política agonal” y argumentan que muchas de las protestas y manifestaciones en contra del proyecto habrían estado digitadas.