Lo que resta de la semana y los primeros dos días de la que viene, serán de pura incertidumbre. Si no hay una buena oferta por los bonos que se licitarán para cancelar el AF20, el escenario cambiará drásticamente. De hecho, los bonos en pesos que venían con una curva favorable comenzaron a vacilar, mientras se fortalecieron los títulos en dólares. No es una buena señal y le da un doble toque de atención al gobierno: no puede seguir bajando las tasas y debe hacer más atractivas las condiciones de los bonos que licite el martes.