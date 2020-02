Con todo, entre los analistas estuvieron de acuerdo que el Gobierno provincia se puso en un contexto de negociación que no era aun necesario. "La provincia tomó la mejor opción, dentro de las alternativas que había. El default no era viable y hubiese salido mucho más caro. Nunca se tendría que haber llegado a esto: se pusieron solos en este contexto, con un plazo muy corto para negociar y con un bono tan diseminado . No se entendió la estrategia, pero había que tomar una decisión y fue la mejor. Ahora se inicia la renegociación de la deuda en general: con los vencimientos que tienen no les da para esperar que cierre la Nación. Se puede trabajar en conjunto, pero no esperarlos”, aseguró el analista financiero Christian Buteler.