“Es amigo del secretario, pero no se pusieron de acuerdo con la organización administrativa. No estaba vinculado a la política energética, tiene que ver con un tema administrativo. Su salida no es por ninguna interna, no las hay” , aseguran en Desarrollo Productivo. Efectivamente, Galli venía trabajando hace meses con Lanziani, a quien conoce hace tiempo, pero los primeros días tuvo que enfrentar varios cuestionamientos en su función. Algunos por temas operativas y otros “más tirados de los pelos”, como explican cerca de Energía. Por ejemplo, alguna supuesta mención por lo bajo a que había trabajado en Economía y Regiones, la consultora que perteneció en un momento –hasta 2011– a Rogelio Frigerio, ministro del Interior de Cambiemos.