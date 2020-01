“La revolución de los aviones fue algo que iba a suceder en función de la actividad económica, y como no creció no hay actividad aérea. Parte de sostener que la revolución de los aviones fracasó fue sostener las medidas que tomaron imaginando que iba a ver un crecimiento de la actividad que nunca llegó. Utilizaron el argumento de mayor cantidad de argentinos volando, pero era insostenible porque todas las empresas perdían dinero. La pregunta era hasta cuándo iban los privados a aceptar esos niveles de pérdida. Por eso se sostuvo la idea de que Aeroparque estaba saturado, lamentablemente no era real, El hecho que lo vuelva a utilizar para los vuelos regionales tiene coherencia porque tenemos un activo en el medio de la Ciudad que está sin uso”. señaló a Infobae el dueño y presidente de Royal Class Miguel Livi.