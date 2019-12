“No solo es un mal impuesto sino que en su momento ayudó a agravar la crisis. Es un factor más para aportar al riesgo argentino. En muchos países existen impuestos de este tipo, incorporado como impuesto a la renta. Pero en la Argentina no es aplicable, el mercado financiero de nuestro país no es lo suficientemente estable para tener un impuesto así”, señaló Ivan Sasovsky, quien además de la inestabilidad, explica que con el nivel de inflación de la Argentina, no es posible gravar la rentabilidad de inversiones de este tipo sin deducir la inflación.