No las conozco en profundidad. Sí es un gran progreso que el ministro Martín Guzmán haya dicho que no iba a usar la oferta monetaria. Más teniendo en cuenta que que habíamos escuchado a otros economistas señalar que la emisión no produce inflación. Esto es un paso adelante, modesto, pero dado el debate en la Argentina el ministro con esa decisión mostró que el país se está moviendo en la dirección más aceptada en el mundo, es lo que necesitamos. Después, entiendo que desindexaron la reforma laboral. No tengo los detalles de cómo se hizo, pero es una decisión que también va en la dirección correcta porque es muy difícil controlar lo indexado. Eso significa que a pesar de ser gente de izquierda toman medidas ortodoxas entienden que parte del ajuste lo tiene que hacer el sector trabajador. No los pobres, los trabajadores. Son todas medidas en la dirección adecuada.