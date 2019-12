Jubilaciones. El Gobierno se tomará 180 días para reemplazar la fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones. Mientras tanto, se otorgará un bono de $5.000 en diciembre y otro bono de $5.000 en enero para los que perciben el haber mínimo. El ministro aseguró que se respetarán las escalas, por lo tanto también podrían recibir un aumento los que están algo por encima del la jubilación mínima. Sin embargo, no detalló qué pasará con el resto de las jubilaciones. “Ha habido un fenomenal descalabro del sistema de seguridad social. Lo que se hizo con los jubilados es grave. El único año del Gobierno anterior donde la economía creció no se compartió el crecimiento con los jubilados. Ahora tenemos un sistema que no funciona y desprotege a la población jubilada", dijo Guzmán.