El mercado tuvo un día casi perfecto para el Gobierno, basado en lo que no dijo el ministro de Economía Martín Guzmán. Al no hablar de retenciones, tranquilizó temporalmente al dólar y al expresar que no aceptaría un programa del FMI, pero que le vendrían bien los dólares que le faltan desembolsar al organismo, dejó en el aire una posibilidad de negociación amistosa que puede arrimar los USD 5.700 millones, necesarios para una mejor negociación de la deuda.