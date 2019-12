- Creo que no tenemos muchos elementos de juicio para evaluar el planteo ni la estrategia porque sólo conocemos el nombre y los antecedentes académicos del ministro de Economía, no de gestión. Pero entiendo que estamos sobreestimando la deuda y olvidándonos que la deuda no viene del cielo sino que es la acumulación del déficit que termina reflejándose en la deuda. Lo más importante es atacar el déficit fiscal porque genera más deuda y, además, porque permitirá mostrar a los acreedores un horizonte donde seguramente no se pueda enfrentar los vencimientos como están planteados en los próximos años, pero si hay capacidad de ahorro en algún momento se va a poder mostrar capacidad de pago.