Por su parte, Rubén Martos, secretario de Servicios de CAME y representante de la Federación Comercial de la provincia de Córdoba, con más de 30 años de trayectoria en la entidad alerta que este vínculo que se pretende establecer “podría verse afectado por ex dirigentes -hoy sin ninguna representatividad y con total desconocimiento de las necesidades y estilo de dirigencia que exige el sector en la actualidad- quienes intentan engañar en su buena fe a algunos representantes del nuevo gobierno con soluciones hoy obsoletas, pero que utilizaban cuando dirigían la entidad con un estilo totalmente autocrático, centralizado, sesgado y paternalista. Estos motivos, más que válidos, promovieron e instaron categóricamente a un recambio en la dirigencia de CAME en el año 2017. Este descontento transformó a la actual CAME en una "nueva y democrática confederación que no quiere volver al pasado, porque ahora se valora el respeto, la diversidad, el diálogo, la participación, la transparencia y la búsqueda de consensos: valores que el país necesita para salir adelante”.