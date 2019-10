En el Gobierno siguen creyendo que la crisis económica se produjo por la sequía y por la suba de la tasa de interés en el mundo, aunque esta última no fue tan importante como para generar el descalabro económico que se generó a partir de abril de 2018, y una sequía no debería voltear una política económica. Complicarla, tal vez. Voltearla, definitivamente no.