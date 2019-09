— Coincido parcialmente. He sido muy crítico con la herencia porque era muy pesada. Simultáneamente hay que agregar el tema de la mala praxis. Como presidente del Banco Nación ya lo había hecho público, no es que me monto a la oleada de críticas luego de las PASO. En general, los ministros de Economía -espero no caer en el mismo error si me toca algún día- se arrepienten fuera de tiempo o tratan de defender el papel que les tocó. No es algo que me caiga bien.