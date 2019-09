Miguel Ángel Boggiano, CEO de Carta Financiera, expresó que "la pérdida de reservas no afloja el ritmo y el pronóstico sigue siendo reservado", aunque enfatizó que "hoy el sistema financiero en dólares es mucho más sólido de lo que era en el 2001. Y aunque no está completamente blindado, la probabilidad de un 'corralito' hoy es más baja que la probabilidad que imperaba en aquel entonces. Insisto: no son certezas, sino probabilidades de ocurrencia".