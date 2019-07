"Si mañana (por hoy) no sale por un monto mucho más importante, el dólar mayorista abre en punta para arriba. No me extrañaría que toque los $43,50 casi de arranque", señalaba uno de los operadores de cambio más importantes del mercado local. La sugerencia es que el Central salga desde muy temprano a "marcar la cancha" para evitar así que la divisa continúe su repunte.