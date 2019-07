– ¿No es un tipo de cambio que puede empezar a frenar la recuperación de la solvencia externa, porque cayó en los últimos meses en términos reales frente a la monedas de los principales socios comerciales de la Argentina y está sólo un 8% superior al de diciembre 2015, pero los precios internacionales de las materias primas que exporta el país ahora están entre 10% y 15% por debajo de entonces?

– Los precios internacionales de las materias primas no ayudan, no tenemos cotizaciones espectaculares, por eso los USD 80.000 millones de exportaciones en el 2011 no los vamos a volver a ver, porque aparte en ese momento Brasil crecía mucho y hoy no lo hace; pero la ultra sintonía fina lo podría generar. Creo que con un tipo de cambio en torno a $45, un poco más o menos estaría bien. Lo que pido es que no se entre en una política de atrasarlo, aunque hoy es un mercado libre de oferta y demanda. De ahí que no es mi preocupación. Obviamente que la discusión salarial es un punto a tener en cuenta. Pero lo que la Argentina tiene que hacer es tener una macroeconomía consistente con déficit fiscal cero, política monetaria razonable, y ahí vamos a tener una tasa de inflación más lógica, reconociendo que viene más lenta de lo que esperaba.