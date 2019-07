No es la primera vez que ambos economistas se cruzan por este tema. "Vidal se jactó de 'recuperar el fondo del conurbano', pero esa plata no se usó en obras para las bonaerenses, se terminó utilizando para pagar intereses de la deuda en dólares que tomó su gobierno", tuiteó Kicillof a fines de marzo. "¿La deuda va a financiar gastos corrientes? No. Porque desde 2017 la Provincia tiene superávit corriente. Si no hubiera obra, no habría déficit. Si no hubiera déficit, no habría deuda. Entonces, la deuda es para hacer obras", respondió el funcionario de Vidal.