Los plazos fijos, que eran la gran apuesta del Banco Central para el éxito de su plan monetario, no se están renovando con firmeza y haber vuelto a a tasas de 73% no solo ha tenido ningún efecto, sino que marcó el fracaso de un plan que se vendió como un ajuste para no retornar al pasado.

Pero nunca el pasado estuvo tan cerca. Desde el control de precios y aumentos de créditos subsidiados, las encuestas le están siendo adversas al Gobierno.