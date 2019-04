"No funciona porque para que funcionen los controles de precios, aunque sea por algún tiempo, hay que mirar todos los precios de la economía, y eso es imposible. En el corto plazo funciona, pero en el largo plazo lleva al desabastecimiento de esos productos", explicó Rozada. El Indec releva los precios de los productos en las góndolas ("si no se puede comprar, no se releva el precio"). Si el técnico no los encuentra – como pasó con la leche La Armonía – no anota el precio y, por lo tanto, no entra en el cálculo del índice de precios mensual.