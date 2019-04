Según anunció el Central ayer, los límites inferior y superior se fijaron en 39,755 y 51,448 pesos, respectivamente, hasta el 31 de diciembre de 2019, y se descartó la actualización que preveía de la banda cambiaria. Pero si el tipo de cambio perfora el piso de la zona de no intervención, el BCRA no realizará compras de dólares hasta el 30 de junio. Y si el tipo de cambio supera el techo de la zona de no intervención, realizará licitaciones de hasta USD 150 millones diarios.