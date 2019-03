—¿Tampoco la inflación?



—Afortunadamente ahora tenemos un índice de inflación. Recuerden que durante el kirchnerismo no había inflación simplemente porque no se reportaba, no teníamos estadísticas. No es comparable la inflación en un gobierno que la barría bajo la alfombra, con cepo, congelando tarifas y consumiendo todas las reservas del Banco Central, con un gobierno que lleva adelante una política macroeconómica sana, que permite erradicar la inflación sobre bases permanentes y no transitorias. Muchos problemas inflacionarios que tenemos hoy son la herencia de doce años de tarifas congeladas, de consumir las reservas.