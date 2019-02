De esta manera ratifican en el Central que tienen muy claros cuales son las prioridades de política: el control de la expansión de los agregados monetarios, para no caer en exceso, y no el nivel del tipo de cambio. De ahí que se afirma el propósito de usar el espacio de la zona de no intervención cambiaria, y "si dadas las circunstancias, se deriva en un tipo de cambio más apreciado, es una consecuencia no un objetivo, el límite para este mes es de una expansión de base monetaria de 3 por ciento.