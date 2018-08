¿Y el dólar? "Si vamos a una perspectiva matemática, con un dólar en 40 vos con las reservas podés pagar todas las lebacs y el 60% de todos los depósitos. Muy pocas veces en la Argentina el dólar estuvo en un valor tan alto, aunque yo creo que no debería estar en ese precio porque pasó de 29 a 40 sin volumen de operaciones; no había vendedores. No es un dólar equilibrio, debería estar bastante más abajo", analizó Martino.