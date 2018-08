En tales condiciones, y suponiendo que el Gobierno fuera capaz de revisar su diagnóstico de fondo, lo que cabría sugerir son algunas actitudes y deberes para hacer, y otras cosas que no habría que hacer. Entre las que no hay que hacer es no hablar si no se tiene nada importante o profundo para decir o si no se ha estudiado cómo decirlo. Tampoco seguir tirando inútilmente dólares, ni usar tasas o encajes remunerados para controlar el tipo de cambio, que es apenas la fiebre de la septicemia que está matando el futuro nacional.