Alfonso Prat-Gay y Ricardo Lorenzetti alentaron a los empresarios y banqueros a invertir en la Argentina

El ministro Prat-Gay recibió anuncios concretos de nuevos créditos del EXIM Bank y del BEI de la Unión Europea

Alfonso Prat-Gay abrió la segunda jornada del Foro de Inversión y Negocios, donde se dirigió a potenciales inversores para destacar las oportunidades que presenta el programa macroeconómico. Y sin decirlo explícitamente, resaltó que el prometido segundo semestre con mejora del escenario de desaceleración de la suba de precios y repunte de la actividad comenzó en agosto. No sólo eso, sorprendió al auditorio cuando dijo: “Llevamos dos meses con inflación por debajo de los salarios”.

El titular del Palacio de Hacienda expuso ante empresarios y potenciales inversores provenientes de 67 países de todo el mundo, funcionarios, gobernadores y legisladores argentinos, y ratificó las pautas y objetivos del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2017 que en los últimos días difundió la prensa, incluido Infobae: Inflación 17%, tipo de cambio flotante en torno a $18; crecimiento del PBI del 3 a 3,5% y baja del déficit fiscal primario a menos de 5% del PBI, entre otros.

Sobre esa base el ministro transmitió a los empresarios y banqueros un mensaje que pareció propio de un experto vendedor de un producto de calidad: "Están en el lugar adecuado y en el momento adecuado".

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, transmitió tranquilidad a los inversores sobre la garantía de la siempre reclamada “seguridad jurídica”. Dijo que “existe seguridad jurídica” y rige “el Estado de Derecho, que es para los inversores y para todos, en general”.

Ricardo Lorenzetti

El ministro del máximo tribunal había advertido, minutos antes de exponer en uno de los paneles del encuentro, que acudió a la invitación "en representación del cargo y no como economista ni para opinar de temas económicos", y resaltó que "los tres poderes del Estado están coincidiendo en políticas claras". "No se trata de hablar de economía o de fallos judiciales, sino en resaltar que los argentinos estamos unidos en temas centrales, como lo hicimos hace muy poco en la cuestión del narcotráfico", afirmó Lorenzetti.

Y agregó: "Hay algunas cosas que nos unen, como la visión institucional, ya que la Argentina tiene hoy una fortaleza institucional, con tres Poderes del Estado que funcionan y una Corte que tiene una posición independiente".

Pero el ministro dio un dato contundente: "En nuestro país se produjo un cambio cultural. Por primera vez en la historia los cinco miembros de la Corte fueron designados por tres presidentes distintos, lo que asegura que la jurisprudencia no va a cambiar, aunque cambie el Gobierno".

Uno de los discursos más aplaudidos durante el Foro fue el del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quien aprovechó para enviar un mensaje de previsibilidad política. Y lo hizo con una encendida comparación entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, el ex candidato presidencial que compitió con el jefe de Estado en la segunda vuelta del 22 de noviembre pasado. “Por suerte la gente tomó la decisión correcta y no votó al heredero de la vieja Argentina”, dijo Monzó en alusión al ex gobernador bonaerense.

Emilio Monzó

"Los dos dirigentes eran hijos de empresarios exitosos; los dos se dedicaron al deporte, uno a administrar un club y el otro a manejar una lancha, lo que les dio popularidad. Dos dirigentes con características distintas: uno quería ser heredero de la vieja Argentina (Scioli); y gobernó la provincia de Buenos Aires, la surfeó durante ocho años. Por otro lado tuvimos un rebelde, Macri, que buscó la libertad", enfatizó Monzó.

A tono con ese clima de división de poderes y autonomía de organismos claves como el Indec y el Banco Central, la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, explicó cómo fue el proceso de desaceleración de la tasa de inflación desde que el Indec levantó el apagón estadístico; “4% mayo; 3% en junio; 2% en julio y 1% en agosto”. Pero rápidamente aclaró que “un 1% en agosto y no digo deflación, porque la diferencia es la reversión del aumento de tarifas que, probablemente, vuelva a darse vuelta dentro de unos meses, no le sirve a la Argentina, es un número todavía altísimo”.

De ahí que esa posición se interpretó como una clara disidencia con el ministro de Hacienda y Finanzas, porque en la semana previa al Foro de Inversiones y Negocios que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner Alfonso Prat-Gay había dicho a un medio periodístico que "la inflación dejó de ser un problema", aunque se asegura en Hacienda que el ministro se refería a que la tasa de inflación está en la senda proyectada.

AVANZA EL SEGUNDO SEMESTRE CON MEJORES RESULTADOS

Y si bien aún falta un largo camino por recorrer, el CEO de uno de los bancos más grandes de la Argentina, como es el Santander Río, Enrique Cristofani sostuvo: “La macroeconomía argentina se viene reordenando”.

Y agregó que el gobierno de Mauricio Macri promueve "un proceso realmente muy bueno y muy rápido" y que "el Foro de Inversiones y Negocios va a acelerar esta mejora".

A tono con esa expectativa la entidad avanza con su propósito de adquirir las 70 sucursales y la cartera de clientes minoristas que en el país puso en venta el Citi, luego de decidir la institución de capitales americanos que se concentrará en la Argentina en la banca mayorista.

El banquero justificó su visión de la nueva realidad con hechos concretos: "Durante agosto hicimos reuniones con más de 3.000 pymes, compartiendo nuestra visión sobre la economía y realmente las vimos optimistas con el futuro e invirtiendo", dijo en diálogo con Infobae.

"La gran cantidad de representantes de muchas empresas globales marca el interés que tiene el mundo por Argentina", consideró Luis Pagani, CEO de Arcor, uno de los empresarios más poderosos del país.

"Respecto a las inversiones, hay necesidades en muchos campos, como infraestructura y comunicaciones. Argentina necesita dar un salto y el interés de muchas inversiones de empresas van a materializarse en ellas", agregó el CEO de Arcor.

En diálogo con Infobae, Pagani también se refirió a las inversiones que está realizando su compañía, líder mundial en la producción de alimentos y golosinas. “Estamos con inversiones en el mundo industrial, tecnificando nuestras plantas. Inauguramos una planta de molienda de maíz, que nos convierte en jugador fuerte en todo lo que tenga que ver con glucosa y fructuosa”.

Consideró Luis Pagani que la economía argentina se encamina a una recuperación que "se va a ver inclusive en el último trimestre de este año". A la vez, manifestó sus expectativas moderadas de crecimiento económico para 2017, "entre el 2 y el 3 por ciento, pero ojalá que sea para arriba".

Francis Mauger: “La mano de obra argentina está muy bien preparada”, dijo el director de Desarrollo de Carrefour y anticipó que la cadena de retail desarrollará las ventas digitales en el mercado local. Llamó a “combatir la informalidad”.

Un enfoque similar dio el presidente de la Cámara de Productores de Alimentos (COPAL), Daniel Funes de Rioja: “La expectativa sobre Argentina ha cambiado, ha vuelto al mundo”, y resaltó que la “repercusión” del Foro de Inversiones y Negocios puede medirse por el alto nivel de los empresarios asistentes.

Incluso el economista que se perfilaba como ministro de Daniel Scioli si llegaba a la presidencia de la Nación, Miguel Bein, destacó que observa “un punto de inflexión en la economía, que empezó a rebotar”. Y agregó que el Foro de Inversiones y Negocios “es un evento importante, con gente que maneja mucha plata en el mundo y decide dónde invertirla”.

Miguel Bein

También el presidente de HSBC, Gabriel Martino, dijo esta mañana en diálogo con Infobae que “la economía argentina está dando buenas señales de recuperación” y puso como ejemplo los anuncios de nuevas inversiones y, sobre todo, la menor inflación.

"Es importante que la Argentina tenga este tipo de eventos. Acá se respira un ambiente de un muy buen clima de negocios. Es muy bueno que se haga este tipo de eventos aquí, que no tiene nada que envidiarle a Davos", afirmó el directivo y resaltó el discurso del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, particularmente en materia de reducción del costo de vida.

Beatriz Nofal fue concreta: “La Argentina está en la buena senda”. En el Foro de Negocios e Inversiones, la economista especializada en comercio exterior dijo que “es importante que las reformas que el Gobierno lleva adelante se realicen con el mayor consenso político”.

Por su parte, Gabriel Goldschmidt, ejecutivo de la IFC, el brazo financiero para el sector privado del Banco Mundial, dijo que “el país tiene una gran posibilidad de atraer inversiones, porque su ventaja radica en que junta la posibilidad de crecimiento y demanda”.

En tanto el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, aseguró que la Argentina "pasó de ser un país que perseguía a los inversores a ser uno normal". En diálogo con DyN en el marco del Foro de Inversiones y Negocios, el directivo afirmó que "el campo observa con mucha satisfacción que está bajando la inflación". Ese es uno de los puntos, junto con el financiamiento y acuerdos comerciales para que el país esté a la par de sus competidores".

Vuelven líneas de créditos internacionales de dos grandes entidades que estuvieron ausentes en los últimos 15 años: EXIM Bank y BEI

En el marco del encuentro de empresarios y banqueros de todo el mundo, la jornada coronó con el anuncio de dos grandes entidades financieras gubernamentales de los EEUU y Europa de la vuelta de las líneas de crédito a la Argentina, después de casi 15 años de ausencia.

Se trata del EXIM Bank de los EEUU, que hizo el anuncio en el Ministerio de Hacienda y Finanzas en un aparte del Foro de Inversiones y Negocios, junto al embajador Noah Mamet, el presidente de la institución Fred Hochberg: “Éste es un momento propicio para que los empresarios estadounidenses y los argentinos trabajen juntos, y me complace informar que EXIM estará preparado para brindar el financiamiento necesario para facilitar tales asociaciones a partir del 21 de septiembre”.

Y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la buena noticia la trajo el vicepresidente de la entidad, Román Escolano, en el panel dedicado al “Crecimiento inclusivo para la generación de empleo”, en el que también participó el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Se concentrará en el préstamo de largo plazo a pequeñas y medianas empresas.

LA CAUTELA DE LOS ECONOMISTAS LOCALES

El nivel de endeudamiento fue uno de los contrapuntos entre los economistas que participaron de la segunda jornada del Foro de Inversiones y Negocios, ya que mientras Miguel Kiguel consideró que es bajo en términos de la capacidad de generación de riqueza del país, Daniel Marx y Rodolfo Santángelo coincidieron en recordar que "la deuda tiende a crecer rápidamente", por lo que recomendaron avanzar con cuidado por ese camino, habida cuenta de que todos coincidieron en que para hacer frente a la situación fiscal, el Gobierno necesita "financiarse en el exterior".

En el plano político, Rosendo Fraga destacó que "el nivel de crecimiento de la economía y el de desempleo serán clave" para el Gobierno de cara a las elecciones del año que viene y vaticinó que es muy probable que el partido que gane los comicios para senador de la provincia de Buenos Aires lo haga también en las siguientes presidenciales.

"Si gana Macri, gobierna ocho años, sino cuatro. Ganar es ganar senadores de la provincia de Buenos Aires", dijo Fraga, quien sostuvo que "el Gobierno necesita que la gente sienta entre abril y octubre (del año próximo) que la economía crece y que baja el desempleo".

Daniel Artana vaticinó que el crecimiento para el año que viene será de 3,3% y que este año habrá una caída del 1,6%, mientras que la inflación pasará del 37% en 2016 al 21% el año que viene. Kiguel, por su lado, consideró que "el Gobierno tiene que demostrar que va a bajar el déficit fiscal", porque "avanzó en política de shock en algunos temas como el de los holdouts, el levantamiento del cepo y las tarifas, y en otros fue gradualista, como en lo que se refiere a la situación fiscal".

Y a diferencia del optimismo que manifestaron en la participación en el Foro no sólo los funcionarios del Gobierno, sino economistas de la oposición y empresarios locales y extranjeros, Daniel Marx expresó que "el mundo condiciona el funcionamiento de la economía argentina más de lo que imaginamos" y destacó que "la deuda argentina no es tan baja", contradiciendo a Kiguel.

Félix Piacentini se refirió a las economías regionales y expresó que "vendemos poco a pocos mercados", pero "la quita de las retenciones y la devaluación le dio a las economías regionales mejor rentabilidad, aunque no fue tan grande porque los costos siguen subiendo. El problema sigue siendo la competitividad y la falta de infraestructura", sostuvo el economista.