-No, no… No puedo. Esto -señala el barbijo- es lo que me está protegiendo a mí ahora. Esto que nos donaron -señala una máscara técnica- me protege a mí ahora. Y todos estos pacientes tienen coronavirus. Y yo no podría entrar y estar en contacto con ellos si no fuera por esto, porque estaría enferma. Si todos nosotros entráramos sin nuestros barbijos estaríamos enfermos. No tiene explicación y no tiene lógica.