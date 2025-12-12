Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste definen el título de damas en el Interclubes

Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste definen el título de de la Liga de Primera División AAT (Crédito: Prensa AAT)

Las Finales de la Liga de Primera División AAT ya conocen a sus protagonistas en la definición femenina, y nuevamente se repetirá el duelo decisivo del año pasado. En un jueves cargado de intensidad y muy buen tenis sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea, Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste volvieron a imponerse en sus compromisos y aseguraron su lugar en el partido por el título.

El conjunto de Palermo, vigente campeón, ratificó su condición de candidato al superar a San Lorenzo por 2-0. La serie comenzó con la victoria en dobles de Katja Markus y Marian Gómez Pezuela, que dominaron a Julieta Estable y Victoria Marchesini por 6-4 y 6-1. A continuación, Carla Markus cerró la serie tras imponerse sobre Ámbar Corbalán por 7-5 y 6-1, en una semana especial para ella luego de su gran actuación en el WTA 125 de Tucumán, donde alcanzó por primera vez los octavos de final tras superar la clasificación.

Al finalizar su encuentro, Markus expresó su emoción por el presente del equipo y el cierre de temporada: “La verdad es que estoy muy contenta. Para nosotras, Deportes, es muy importante: es nuestro club de toda la vida, así que estoy súper orgullosa de estar otro año más en la final”.

Luego, hizo un balance de su temporada: “Creo que tuve un año muy positivo, sobre todo en la última parte. Ahí conseguí mis mejores triunfos, sintiéndome mucho mejor en la cancha que antes. Terminé el año muy bien, escalando bastante en el ranking. Ahora quiero aprovechar ese envión para enfocarme en los torneos de principio de temporada, sumar puntos y seguir creciendo en el ranking y en mi tenis.”, sintetizó la jugadora de Asociación Deportes Racionales.

Luisina Giovannini selló la clasificación de Ferro Carril Oeste a Las Finales de la AAT (Crédito: Prensa AAT)

Del otro lado del cuadro, Ferro Carril Oeste también resolvió con autoridad su cruce ante Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. El dobles conformado por Nicole Fossa Huergo y Noelia Zeballos abrió la serie con un contundente 6-2 y 6-1 frente a Emily Zornada y Victoria Dómina, y luego Luisina Giovannini cerró la clasificación con un sólido 6-2 y 6-2 ante Celina Sosa.

Tras asegurar la victoria, Giovannini destacó lo que significa este logro para ella y para el club: “Estoy muy contenta de estar jugando Interclubes nuevamente para Ferro. Es el tercer año consecutivo que lo hago y estar en otra final es muy lindo para nosotras. Me encanta jugar en equipo y poder darle esta victoria al club”.

La definición del título será este sábado desde las 12:00, con transmisión de Fox Sports 3, cuando Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste vuelvan a verse las caras en busca del trofeo del Interclubes de la AAT.

Este viernes se disputan las semifinales de caballero del Interclubes de la AAT (Crédito: Prensa AAT)

Por su parte, este viernes la actividad de Las Finales retomará su ritmo fuerte en el Círculo de la Fuerza Aérea, donde se espera un marco concurrido y un clima cargado de energía. La programación abrirá a las 10:30 con el cruce entre Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y Racing Club, dos equipos que llegan en pleno impulso.

Luego, desde las 16:00, será el turno del Buenos Aires Lawn Tennis Club, dueño de 43 consagraciones en la historia del certamen, que intentará avanzar un paso más cuando se enfrente a Harrods, Gath y Chaves.