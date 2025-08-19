US Open 2025: dos argentinos pasaron la primera ronda de la qualy y sueñan con el cuadro principal

Federico Gómez avanzó a la segunda ronda de la qualy del US Open

Este lunes, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, comenzó la qualy del cuarto y último Grand Slam de la temporada 2025: el US Open. El certamen que se desarrolla en la localidad de Flushing Meadows, ubicada en el condado de Queens, contó con la participación de cuatro tenistas albicelestes en la jornada de estreno, en la que se destacó el regreso de una histórica representante. Federico Gómez y Marco Trungelliti iniciaron sus respectivos caminos con el pie derecho y avanzaron a la segunda ronda de la clasificación. Por su parte, Facundo Bagnis y Paula Ormaechea quedaron eliminados en el debut. Asimismo, este martes continuará la actividad sobre suelo neoyorquino con un total de ocho argentinos en pista, tanto en la rama masculina como femenina.

Luego de un mes fuera de la competición y de superar un preocupante momento personal a principios de año, Federico Gómez se encargó de abrir el telón en el Court 8 ante el eslovako Lukas Klein. El oriundo de Merlo, de extenso paso por el tenis universitario de los Estados Unidos, expuso su potente estilo para imponerse sobre el 122 del mundo con parciales de 6-2 y 6-4 en poco más de una hora de juego. El Bombardero, quien igualó su mejor marca en el US Open, certamen en el que se estrenó en 2024, buscará este miércoles un lugar en la instancia decisiva de la fase previa de un Major por segunda vez en la temporada: su rival será la joven promesa italiana de 17 años Federico Cina.

En el Court 17, Marco Trungelliti selló el segundo éxito albiceleste del día. El santiagueño de 35 años dio el batacazo y derrotó al local Christian Eubanks en un duelo a tres sets que superó las dos horas y 30 minutos. El score final fue 7-5, 3-6 y 6-3 a favor del Hombre Qualy, quien sumó un nuevo triunfo en la categoría e igualó un récord increíble: con 47 victorias se posicionó en la cuarta posición, junto al germano Michael Berrer, del escalafón histórico que enumera a los tenistas masculinos con más cotejos ganados en qualies de Grand Slam. El argentino, actual #182 del ranking, seguirá su camino frente un sudamericano que no enfrenta desde 2013: el chileno Cristian Garín.

A pesar de la negativa en el marcador, el tenis argentino femenino está de festejo. Este lunes, Paula Ormaechea regresó a un Grand Slam. La nacida en Sunchales hace 32 años, quien atravesó el fallecimiento de su padre y superó diversas lesiones, había disputado el US Open por última vez en 2021. Al igual que en aquella edición, la dueña de 16 títulos ITF no consiguió acceder a la segunda ronda. Esta vez, en condición de ranking protegido, cayó ante la húngara Panna Udvardy por 6-4 y 6-1. Facundo Bagnis, en tanto, cerró el primer día de competencia con una derrota. El oriundo de Armstrong, Santa Fe, quien también solicitó un permiso especial para disputar el certamen debido a la lesión que sufrió previamente en la rodilla, cedió ante el australiano James Duckworth, quien actualmente habita el Top 100, con parciales de 6-4 y 6-2 en una hora y 23 minutos de juego.

Este martes, la actividad continuará con ocho albicelestes en cancha: Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Thiago Tirante, Alex Barrena, Santiago Rodríguez Taverna, Juan Pablo Ficovich, Julia Riera y Lourdes Carlé.