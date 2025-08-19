Tenis

US Open 2025: dos argentinos pasaron la primera ronda de la qualy y sueñan con el cuadro principal

Federico Gómez y Marcon Trungelliti irán por una segunda ronda que los podría dejar a un paso del main draw del último Grand Slam del año. Volvió a competir Paula Ormaechea

Guardar
Federico Gómez avanzó a la
Federico Gómez avanzó a la segunda ronda de la qualy del US Open

Este lunes, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, comenzó la qualy del cuarto y último Grand Slam de la temporada 2025: el US Open. El certamen que se desarrolla en la localidad de Flushing Meadows, ubicada en el condado de Queens, contó con la participación de cuatro tenistas albicelestes en la jornada de estreno, en la que se destacó el regreso de una histórica representante. Federico Gómez y Marco Trungelliti iniciaron sus respectivos caminos con el pie derecho y avanzaron a la segunda ronda de la clasificación. Por su parte, Facundo Bagnis y Paula Ormaechea quedaron eliminados en el debut. Asimismo, este martes continuará la actividad sobre suelo neoyorquino con un total de ocho argentinos en pista, tanto en la rama masculina como femenina.

Luego de un mes fuera de la competición y de superar un preocupante momento personal a principios de año, Federico Gómez se encargó de abrir el telón en el Court 8 ante el eslovako Lukas Klein. El oriundo de Merlo, de extenso paso por el tenis universitario de los Estados Unidos, expuso su potente estilo para imponerse sobre el 122 del mundo con parciales de 6-2 y 6-4 en poco más de una hora de juego. El Bombardero, quien igualó su mejor marca en el US Open, certamen en el que se estrenó en 2024, buscará este miércoles un lugar en la instancia decisiva de la fase previa de un Major por segunda vez en la temporada: su rival será la joven promesa italiana de 17 años Federico Cina.

En el Court 17, Marco Trungelliti selló el segundo éxito albiceleste del día. El santiagueño de 35 años dio el batacazo y derrotó al local Christian Eubanks en un duelo a tres sets que superó las dos horas y 30 minutos. El score final fue 7-5, 3-6 y 6-3 a favor del Hombre Qualy, quien sumó un nuevo triunfo en la categoría e igualó un récord increíble: con 47 victorias se posicionó en la cuarta posición, junto al germano Michael Berrer, del escalafón histórico que enumera a los tenistas masculinos con más cotejos ganados en qualies de Grand Slam. El argentino, actual #182 del ranking, seguirá su camino frente un sudamericano que no enfrenta desde 2013: el chileno Cristian Garín.

A pesar de la negativa en el marcador, el tenis argentino femenino está de festejo. Este lunes, Paula Ormaechea regresó a un Grand Slam. La nacida en Sunchales hace 32 años, quien atravesó el fallecimiento de su padre y superó diversas lesiones, había disputado el US Open por última vez en 2021. Al igual que en aquella edición, la dueña de 16 títulos ITF no consiguió acceder a la segunda ronda. Esta vez, en condición de ranking protegido, cayó ante la húngara Panna Udvardy por 6-4 y 6-1. Facundo Bagnis, en tanto, cerró el primer día de competencia con una derrota. El oriundo de Armstrong, Santa Fe, quien también solicitó un permiso especial para disputar el certamen debido a la lesión que sufrió previamente en la rodilla, cedió ante el australiano James Duckworth, quien actualmente habita el Top 100, con parciales de 6-4 y 6-2 en una hora y 23 minutos de juego.

Este martes, la actividad continuará con ocho albicelestes en cancha: Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Thiago Tirante, Alex Barrena, Santiago Rodríguez Taverna, Juan Pablo Ficovich, Julia Riera y Lourdes Carlé.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFederico GómezMarco TrungellitiUS OpenPaula Ormaecheadeportes-argentina

Últimas Noticias

Sinner se retiró de la final de Cincinnati cuando perdía 5-0: la desazón del italiano y el gran gesto de Alcaraz

El italiano debió dejar la cancha central del Lindner Family Tennis Center por un cuadro febril. El video

Sinner se retiró de la

Thiago Tirante corrió siempre de atrás y perdió la final del Challenger de Cancún

El platense remontó en distintas oportunidades, aunque el checo Dalibor Svrcina contó con la templanza en el momento exacto para cerrar el duelo decisivo 6-4, 5-7 y 6-4

Thiago Tirante corrió siempre de

Quiénes son los 12 argentinos que buscarán un lugar en el cuadro principal del US Open

Los jugadores albicelestes se presentan en la clasificación del Abierto estadounidense. Qué necesitan para acceder, el orden de los juegos y cómo verlos

Quiénes son los 12 argentinos

Argentina finalizó en lo más alto del medallero del tenis en los Juegos Panamericanos Junior

El seleccionado argentino de tenis cerró una destacada actuación en Asunción 2025 al conseguir cinco medallas para el deporte nacional. Todos los resultados

Argentina finalizó en lo más

Thiago Tirante dio el golpe ante Stan Wawrinka y jugará la final del Challenger de Cancún

El platense venció con un contundente doble 6-3 al ex número 3 del mundo y este domingo se medirá frente al checo Svrcina para conquistar su segundo título de la temporada

Thiago Tirante dio el golpe
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comienza la temporada alta del

Comienza la temporada alta del jazz: una veintena de figuras internacionales copará los escenarios porteños

Insólito robo en La Plata: delincuentes rompieron la luneta de un auto y se llevaron 15 millones de pesos

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

INFOBAE AMÉRICA
EEUU desplegará tres destructores frente

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

TELESHOW
Tania González Ledesma, la supuesta

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”