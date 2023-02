El inesperado problema que tuvo el técnico de Chelsea en su primer diálogo con Enzo Fernández

Chelsea presentó en sociedad al refuerzo más caro de la historia en la Premier League porque Enzo Fernández ya luce la vestimenta de los Blues. El volante llegará a un equipo apremiado por su ubicación en la tabla de posiciones y su entrenador Graham Potter se ilusiona con tenerlo a disposición para el duelo de este viernes ante Fulham, aunque deberá lidiar con un problema que dificultará la comunicación entre ambos.

Luego de que el elenco capitalino acordó la transferencia con el Benfica a cambio de 121 millones de euros (una cifra equivalente a los USD 132 millones), Potter pudo responder las consultas vinculadas al arribo de su nuevo dirigido después de que haya implementado distintas evasivas durante el correr de las negociaciones. “Hablé con él. Mi español no es muy bueno y su inglés tampoco, pero tenemos un traductor”, reveló sobre la barrera idiomática con la que tendrá que lidiar con el correr de los entrenamientos.

En referencia a las tratativas, intentó abstenerse a lo que sucedía a su alrededor después de que las charlas se hayan enfriado en el comienzo de 2023 y la institución haya vuelto a la carga por el campeón del mundo sobre el cierre del mercado: “No podía hacer ni cambiar nada. Me enteré cuando ya estaba realizada la transferencia. Soy el entrenador, así que no me involucro demasiado en los detalles del día de la fecha límite (por la última jornada del libro de pases). Estoy concentrado en el entrenamiento del día siguiente y en preparar al equipo para el Fulham”.

La salida de Jorginho al Arsenal por una monto estimado a los USD 13 millones podría meterlo a Enzo dentro de la formación para el cruce que comenzará a las 17 (hora argentina) por la fecha 22 en Stamford Bridge: “Veremos si puede participar mañana, tenemos que revisar el papeleo y asegurarnos de que obtenga la autorización correspondiente”. Chelsea necesita ganar porque está en la décima colocación con 29 puntos, a dos unidades de llegar a los puestos de clasificación a copas internacionales.

La urgencia por utilizar a la compra más cara de la historia del club es equivalente a los halagos realizados por el ex técnico del Brighton a su flamante figura: “Estoy muy contento por su traspaso porque es un jugador fantástico. Es un joven muy talentoso, estoy ansioso por trabajar con él”. “Estoy emocionado por la segunda parte de la temporada que tenemos aquí, feliz de que la ventana de transferencia esté cerrada y podamos seguir adelante y trabajar con los jugadores”, manifestó tras haber acordado la llegada de siete incorporaciones para este semestre.

La entidad que viene de vencer en 2 de los últimos 11 partidos, un registro en el cual acumula 7 derrotas, gastó más de 600 millones de euros para reforzar el plantel desde el comienzo del curso 2022/23. En este sentido, Graham Potter habló de las ilusiones depositadas en su ciclo luego de esta inversión millonaria: “Claramente, si gastas dinero, el ruido externo aumenta. Lo entiendo. Gastar dinero es una cosa, pero debes poder alinearlos, tomar las decisiones correctas y proporcionar una cultura, un equipo, un entorno. No es la cantidad que gastas por sí sola lo que consigue el éxito, es más que eso. Desafío es la palabra correcta, pero ciertamente no me quejo. Es emocionante. Es una prueba para mí y para el personal, pero es emocionante”.

