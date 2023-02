La implacable crítica de un reconocido analista al Real Madrid y Barcelona por no contratar a Enzo Fernández: “Es un pésimo error de gestión”

Enzo Fernández con la 5 del Chelsea y la imagen del argentino Jorge D'Alessandro, muy respetado en España

Jorge D’Alessandro no jugó el Mundial para Argentina, pero se convirtió en el personaje más viral de la última Copa del Mundo que ganó la Albiceleste. El ex arquero y entrenador devenido analista estrella del programa español El Chiringuito se impuso en las redes sociales y los grupos de WhatsApp con el video de su implacable y apasionada semblanza sobre el combinado campeón y el estilo que lo llevó a bordarse la tercera estrella de su historia.

“Argentina jugó con tres chicos que vuelan”, prologó tras la final, en referencia a Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. “El mediocampo cambió de estilo. El 4-3-2-1: fuera. El doble pivote: fuera. Brasil juega con Casemiro: fuera. España juega con carrozas en el medio campo: fuera. ¡Ganó el vértigo, el fútbol cambió! El mediocampo de Argentina vuela. ¡Es otro fútbol, presidente! Argentina generó algo diferente. Aunque hubiera perdido, hubiera cambiado el fútbol. Y eso es lo que yo tengo que analizar, sino es una charla picuda. Le comieron la partida con tres volantes que no esperaban. Cuando Mbappé, gracioso, nos dice que el fútbol argentino está obsoleto y es lento, llamamos a Enzo Ferrari y le pedimos que nos mande tres Fórmula Uno colorados y, claro a (Bernie) Ecclestone, porque está Mac Allister que juega en el Brighton”, patentó y provocó un sinfín de reconocimientos y memes

Admirador de Enzo Fernández, D’Alessandro se hizo eco de la apuesta que hizo el Chelsea al pagarle al Benfica 121 millones de euros por el mejor jugador joven del último Mundial, que en enero cumplió 22 años. Y apuntó contra los gigantes de España por no habérselo llevado cuando ya se destacaba en River Plate.

“Pésimo error de gestión del Real Madrid y el Barcelona... Hoy es el mejor del mundo en su puesto, lo ofrecí cuando costaba 10 millones de euros a Ramón Planes (ex secretario técnico del Barsa) y al staff del Real Madrid. Hoy buscan y no van a encontrar algo igual. Otras funciones, pero no un jefe de máquinas”, escribió en su cuenta de Twitter, @pibedale.

El tuit del ex arquero de San Lorenzo, leyenda del Salamanca, que luego construyó una extensa carrera como entrenador

Tanto cree en las condiciones del volante que, en una entrevista con Infobae, D’Alessandro llegó a declarar “sin Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, Messi no era campeón del mundo”. Sus palabras en aquel discurso post Mundial impactaron a punto tal que hasta el Chelsea utilizó su comparación las Ferraris para en la presentación del futbolista, apelando a un emoji del automóvil de Fórmula 1.

“Brutal, gracias... ¡Increíble! Metáfora = de leyenda”, respondió también en Twitter. Respecto a sus críticas a las dos potencias de la Liga de España, el Real Madrid sí tuvo a Enzo en su radar, pero no avanzó. El Benfica se la jugó, pagó 18 millones de euros por el 75% de la ficha y en apenas un puñado de meses hizo un negocio impactante.

Pero tal había sido la influencia del volante en el juego del elenco dirigido por Roger Schmidt que ni aún por la cláusula los lusos deseaban desprenderse de su figura. D’Alessandro ya había visto su potencial... Mucho antes del Mundial de Qatar.

El ex futbolista y entrenador argentino que trabaja en El Chiringuito explicó por qué Argentina ganó el Mundial en Qatar

