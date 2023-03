La frase de Fabián Doman sobre el Kun Agüero que ilusiona a los hinchas de Independiente

Fabián Doman habló con la relación con el Kun Agüero

Desde su retiro de la práctica profesional por la arritmia detectada en 2021, la vida de Sergio Agüero cambió y el ahora ex delantero se volcó de lleno a otros proyectos. Sin emabrgo, también se lo relacionó con Independiente en algunas oportunidades y el propio Kun le envió algún que otro guiño a los hinchas. Ahora fue el presidente de la entidad, Fabián Doman, el que le abrió las puertas para que haga “lo que guste”, más allá de un partido despedida que podría llegar a realizarse en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

“Habló Leandro (Stillitano) con el Kun. También dos dirigentes con él. Están abiertas las puertas de Independiente para lo que el Kun quiera y pueda. Estamos a disposición absoluta para él. Esta es su casa y si quiere hacer un partido despedida se hará. Lo que él quiera, se hará. Como con Bochini que tenemos una relación buenísima de hablarnos varias veces por semana”, afirmó Doman en una entrevista con TNT Sports.

A fines de enero en “La Noche Amarilla”, el evento que todos los años organiza el Barcelona de Guayaquil, el ex delantero de 34 años dejó abierta la posibilidad de retomar la actividad. “Tengo que ponerme bien físicamente, si aguanto seis meses. Vamos a esperar, hay varios clubes que me quieren”, dijo Agüero con su gracia tan característica. Pero la historia no se terminó ahí. Acto seguido, en medio de una charla con Jero Freixas, José Chatruc y la youtuber uruguaya Alaska, abrió una chance para volver a ponerse la casaca que lo vio nacer. “Si estoy bien jugaría en el Rojo, claramente. Al menos haría un partido de despedida”.

Agüero marcó 23 goles en Independiente. En la imagen, uno de los dos golazos que le marcó a Racing en el Torneo Clausura 2006 en el Cilindro (Fotobaires)

El Kun debutó en la Primera del Rojo hace casi 20 años de la mano de Oscar Ruggeri, quien el 5 de julio de 2003 lo mandó al campo de juego con apenas 15 años, 1 mes y 3 días, y Agüero se convirtió en el jugador más joven en estrenarse en la elite del fútbol argentino.

En el equipo de Avellaneda tuvo su mejor momento bajo la conducción de Julio César Falcioni quien le dio continuidad y la casaca con el dorsal número diez. En sus dos años jugó 56 partidos y convirtió 23 goles. A mediados de 2005 fue comprado por el Atlético Madrid y continuó su exitosa campaña en Europa en la que se consagró como el máximo goleador histórico del Manchester City. Con la selección argentina ganó la Copa América Brasil 2021. Y con el elenco Sub-20 los Mundiales de la categoría en Países Bajos 2005 y Canadá 2007.

Por otro lado, Doman también se refirió a la situación del entrenador Leandro Stillitano, que luego de siete fechas en la Liga Profesional no logró enderezar al equipo que suma un triunfo, cuatro empates y dos derrotas.

Fabián Doman se refirió a la situación de Leandro Stillitano

“Estamos en el camino de una transición, de una mala racha, en un camino que nos va a llevar mucho esfuerzo y mucho trabajo. Tenemos que estar todos juntos. Leandro es un laburante y pude ver muchas prácticas de él y es un profesional sobresaliente, un tipazo, los resultados no se dan y al primero que lo afecta es a él y es el principal preocupado. El destino de Leandro está en manos suyas. Como debe ser para una persona que quiere a Independiente y para una persona que está preparada”, sostuvo.

Aunque pidió tranquilidad y aseveró: “Hay que calmarse un poco en algún sentido. A Independiente vos lo ves jugar y no es el peor desastre del universo. El viernes pasado hubo gente que fue a la cancha de Barracas a velarlo a Stillitano. También hay un factor suerte. Independiente tiene 7 puntos como podría tener más”.

Por su parte, el propio entrenador habló con D Sports Radio y sostuvo: “No escuché las declaraciones del presidente. Todos queremos ganar, presidente, jugadores y entrenador”. Aunque marcó la cancha: “No me voy a ir, estoy muy bien, está muy bien el cuerpo técnico con los jugadores”.

Independiente jugará este sábado a las 19 de local frente a Colón de Santa Fe e intentará volver al triunfo luego de siete fechas. Su única victoria fue en el arranque del campeonato cuando superó 2-1 a Talleres en Córdoba.

