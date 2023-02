Jugó sólo dos partidos en la NBA y deslumbró a todos con sus destreza en el aire: Mac McClung ganó el torneo de volcadas del All Star Game

Cuando parecía que la atracción que generaba el concurso de volcadas en el All Star Game de la NBA había quedado en el pasado, un jugador de 1.88 metros deslumbró a todos en el sábado de acción en Salt Lake City. En la edición 2023 del fin de semana de estrellas que se realiza en Utah, Mac McClung se llevó todos los flashes de la velada tras una fantástica actuación que hizo revivir un viejo certamen en el que supieron brillar Michael Jordan, Kobe Bryant, Vince Carter y Dominic Wilkins, entre otros.

El All-Star Game de la NBA: cómo son los equipos, horario, TV y todo lo que hay que saber El elenco capitaneado por LeBron James se medirá ante el encabezado por Giannis Antetokounmpo en el tradicional Juegos de las Estrellas de la mejor liga de baloncesto del mundo VER NOTA

El base de 24 años, que la temporada pasada fue elegido como el novato del año en la G-League -la competencia de expansión que tiene la NBA para foguear a jóvenes que no encontraron su lugar en la mejor liga del mundo-, logró las cuatro volcadas en sus primeros intentos y se consagró campeón del trofeo Julius Erving, en honor al histórico Doctor J, el jugador que marcó el camino con sus espectaculares clavadas en la década del 70.

McClung recibió tres puntuaciones perfectas (50 puntos) y en la restantes se llevó un promedio de 49.8 para tener una noche que rozó lo ideal. Ante la atenta mirada de los jueces (Jamal Crawford, Lisa Leslie, Karl Malone, Dominique Wilkins y Harold Miner), el joven nacido en Virginia ya marcó el camino para su triunfo con la primera volcada cuando ubicó a dos personas -una encima de otra con un balón- y luego saltó por encima de ellos. En el aire, el jugador que acaba de firmar un contrato con los Philadelphia 76ers, tocó el tablero y luego volcó la pelota de espalda al aro.

Más allá de la gloria: el lado oscuro de Michael Jordan En su cumpleaños N° 60, elegimos contar la otra parte del mejor de la historia: la adicción a las apuestas y sus deudas de juego, las dudas con la muerte del padre que lo salpican y algunas cuestionables actitudes con compañeros y rivales: maltratos, tiranías, revanchismo, ataques verbales y hasta físicos VER NOTA

Ya en su segundo intento, realizó un giro de 360 grados en los que mostró su capacidad de salto (además bajó el balón entre sus piernas), lo que le permitió asegurar su clasificación a la definición del torneo contra Trey Murphy III (New Orleans Pelicans). En la ronda inicial se quedaron Jericho Sims (New York Knicks) y Kenyon Martin Jr. (Houston Rockets), hijo del recordado jugador de los New Jersey Nets.

En la final, McClung volvió a demostrar que además de su potencia, sus volcadas tuvieron la creatividad necesaria para darle vida al concurso. Recibió un 50 de parte de los jueces tras saltar por encima de una persona luego de recorrer la línea de fondo. Una vez que estaba en el aire, hizo una finta y a la segunda remató de espaldas. Y para coronar la noche, ante la atenta mirada de la leyenda Shaquille O’Neal y estrellas actuales de la NBA, casi llegó a completar un giro de 720°, pero la colocó de espaldas ante el delirio de todos los presentes.

Mac McClung con el trofeo de ganador del concurso de volcadas (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

“Es genial. Me siento verdaderamente bendecido y agradecido a la NBA por darme esta oportunidad”, dijo McClung, que se convirtió en el primer jugador de la liga de desarrollo G-League en participar del concurso de volcadas y además lo ganó.

Leandro Bolmaro fue cortado por Utah Jazz y no quedaron argentinos en la NBA La franquicia de Salt Lake City prescindió de los servicios del oriundo de Las Varillas, quien quedó en condición de agente libre VER NOTA

Lo particular en la historia de este joven es que hasta este fin de semana, sólo jugó dos partidos en la NBA. Fueron en la temporada 2021-2022, uno con la camiseta de Chicago Bulls y el restante con la de Los Ángeles Lakers. Durante dicha campaña fue elegido como el Novato del Año de la G League (promedió de 21.6 puntos, 7.6 asistencias, 6.6 rebotes y 1.4 robos en 27 juegos) luego de jugar para los South Bay Lakers y Windy City Bulls. En la actualidad, hasta que firmó este contrato con los 76ers, McClung estaba jugando para el equipo filial de Philadelphia, los Delaware Blue Coats.

En las otras atracciones de la jornada, la figura de los Portland Trail Blazers Damian Lillard se quedó con el campeonato de triples. El base, que participó por tercera vez el concurso, superó en la definición a Buddy Hield y Tyrese Haliburton, jugadores de los Indiana Pacers.

Tras superar la primera ronda, en la que quedaron eliminados Tyler Herro (Heat), Kevin Huerter (Kings), Julius Randle (Knicks), Jayson Tatum (Celtics) y Lauri Markkanen (Jazz), Lillard repitió el mismo puntaje de 26 tantos para vencer por una unidad a Hield. “Los mejores tiradores de la historia tienen uno de estos y yo quería ganarlo al menos una vez antes de retirarme”, dijo el número 0 de los Blazers, que también es el primer ganador del concurso en la historia de la franquicia.

En el otro evento del sábado en el All Star Game de la NBA, los jugadores del Utah Jazz, Jordan Clarkson, Walker Kessler y Collin Sexton, se quedaron con el torneo de habilidades tras competir en tres etapas contra el equipo de novatos y otro conformado por los hermanos Antetokounmpo pero sin Giannis, que por una molestia le dejó su lugar a Jrue Holiday, su compañero en los Milwaukee Bucks.

Damian Lillard se quedó con el torneo de triples (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

Seguir leyendo: