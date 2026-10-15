Alexander Zverev, el campeón que esperó su momento: del golpe más duro a alcanzar el sueño de ser número 1 del mundo

Alexander Zverev este jueves, tras derrotar en sets corridos a Alex de Miñaur en Shanghai (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)

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A los 29 años, Alexander Zverev alcanzó un lugar reservado para unos pocos en la historia del tenis. El alemán se aseguró terminar la temporada como número 1 del ranking ATP, después de un año en el que conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam: Roland Garros y el US Open. La decisión de Jannik Sinner de no volver a jugar en 2026 debido a una lesión de rodilla y la prematura derrota de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghai terminaron de despejarle el camino hacia la cima.

Sascha, tal el apodo con el que se lo conoce en el circuito, aparecerá formalmente al tope del escalafón en la primera semana de noviembre en caso de que se consagre por primera vez en Shanghai y alcance las semis en Viena, o viceversa. Sin embargo, no necesitará jugar más torneos para asegurarse el trono a más tardar a fin de año, según confirmó la ATP esta semana. Por lo pronto, haciendo gala de su jerarquía y ya con la ropa de número 1 puesta, este jueves avanzó a semifinales en China con un contundente triunfo sobre el australiano Alex de Miñaur, 9° del mundo, por 6-4 y 6-4.

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Zverev será el trigésimo jugador en alcanzar el número 1 desde la creación del ranking mundial masculino, en agosto de 1973. También será el segundo alemán en conseguirlo, después de Boris Becker. Lo hará después de una carrera en la que convivieron el talento, los títulos, las finales que se le escaparon, una lesión que amenazó con apartarlo de las canchas y las controversias que acompañaron algunos capítulos de su vida personal.

Sus primeros pasos en el tenis estuvieron ligados a su familia. Sus padres, Irina Zvereva y Alexander Zverev, fueron tenistas profesionales que habían competido por la Unión Soviética. La familia se trasladó a Alemania en 1991, después de la caída del Muro de Berlín. Su hermano Mischa, diez años mayor, también se dedicó al tenis y fue una referencia durante su infancia.

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“Mis padres fueron tenistas y de gran influencia para mí, aunque comencé jugando diferentes deportes, como fútbol, tenis y hockey sobre hielo. El tenis me entretenía y empecé a dedicarle un poco más de tiempo. Eso me hacía estar más junto a mi madre, que fue mi primera entrenadora, ya que mi papá acompañaba a mi hermano”, recordó el alemán en una entrevista con Infobae en febrero del año pasado.

La inserción de Alexander en el circuito fue muy rápida. En 2015, con 18 años, fue reconocido por la ATP como la mayor aparición del año y, a los 19, ya había ganado su primer título en San Petersburgo. Su crecimiento lo instaló pronto entre los nombres a seguir y también lo convirtió en una figura reconocible fuera de las canchas: apareció en las ediciones de septiembre de la revista Vogue de 2015 y 2017.

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Alexander Zverev levanta el trofeo en Roland Garros, su primer Grand Slam (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El gran salto llegó en 2017, cuando ganó dos títulos de Masters 1000, en Roma y Montreal, y empezó a medirse de igual a igual con los mejores. En 2018, con apenas 21 años, conquistó las ATP Finals de Londres tras vencer a Novak Djokovic en la final. Repitió el título en 2021 y confirmó que tenía condiciones para competir con los referentes de una época dominada por Roger Federer, Rafael Nadal y el propio Djokovic.

Sin embargo, durante años le faltó el triunfo reservado para pocos: un título de Grand Slam. Zverev llegó a la final del US Open 2020 y estuvo dos sets arriba frente a Dominic Thiem, pero terminó perdiendo en cinco mangas. En Roland Garros 2024 volvió a quedarse a las puertas del trofeo, esta vez ante Carlos Alcaraz. En enero de 2025, Jannik Sinner lo derrotó en la final del Abierto de Australia.

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Tres finales perdidas y una pregunta que volvía a aparecer cada vez que se acercaba a la definición de un torneo grande: ¿podría dar ese último paso?

La respuesta llegó en 2026. En junio, Zverev derrotó al italiano Flavio Cobolli en cinco sets y conquistó Roland Garros, su primer Grand Slam. Poco más de tres meses después, se impuso al estadounidense Ben Shelton en la final del US Open y levantó el segundo trofeo grande de su carrera. Entre ambos títulos disputó la final de Wimbledon, en la que cayó ante Sinner.

Alexander Zverev tras su consagración en el US Open de este año (Crédito: REUTERS/Mike Segar)

La temporada marcó un cambio definitivo en su relación con los grandes escenarios. El alemán ya no era solamente el jugador que había ganado dos ATP Finals, siete Masters 1000 y el oro olímpico en Tokio 2020. Ahora también tenía los títulos más importantes del circuito y la regularidad necesaria para asegurarse el primer puesto del ranking al cierre del año.

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Pero el camino no fue lineal. En la semifinal de Roland Garros de 2022, frente a Nadal, Zverev sufrió una grave lesión en el tobillo derecho. Se rompió tres ligamentos y debió pasar por el quirófano el 8 de junio. La recuperación se extendió durante meses y le impidió disputar Wimbledon y el US Open de aquella temporada. Recién volvió a competir en enero de 2023.

“Sabía que Nadal era favorito, pero yo estaba jugando un buen tenis. Me lesioné el tobillo y estuve mucho tiempo sin poder jugar los torneos de Grand Slam. Cuando pude volver a caminar, me sentí feliz como un chico”, recordó sobre aquellos meses en los que tuvo que lidiar con el golpe más duro en su carrera.

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El regreso exigió paciencia. La lesión interrumpió su momento de mayor madurez y lo obligó a reconstruir su juego y su confianza. Cuatro años después de aquella caída en París, Zverev volvió a levantar los brazos en la misma ciudad, esta vez como campeón de Roland Garros.

Alexander Zverev el día de su lesión en Roland Garros 2022. A su lado, Rafael Nadal (Crédito: REUTERS/Yves Herman)

Fuera de la cancha, su historia también estuvo atravesada por episodios controvertidos. En 2020, durante la pandemia de coronavirus, recibió críticas después de que se difundieran imágenes suyas en una fiesta, pese a que había anunciado que cumpliría con el aislamiento tras los contagios registrados durante la gira Adria Tour. El australiano Nick Kyrgios lo cuestionó públicamente por su comportamiento.

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También mantuvo enfrentamientos verbales con otros jugadores. Su rivalidad con el ruso Daniil Medvedev tuvo varios capítulos de tensión, incluido el momento en que Zverev lo criticó, en abril de 2023, por presuntas conductas antideportivas. “Es el jugador más injusto del mundo”, lo etiquetó el alemán entonces.

En los últimos años, además, el jugador nacido en Hamburgo protagonizó cruces públicos con colegas del circuito. Por caso, en el reciente US Open que significó su segundo trofeo de Grand Slam, Ben Shelton y Karen Khachanov lo cuestionaron por picar demasiado la pelota antes de cada saque. “A muchos nos molesta lo que hace”, acusó el ruso. En la última semana, el chino Wu Yibing lo criticó tras el cruce entre ambos en Shanghai. “Hubo algunos incidentes menores durante el partido: él cayéndose al piso, quejándose sobre las luces, manipulando la cinta de la red. Siento que algunas de esas cosas no eran realmente necesarias. Disfruté mucho más cuando jugué contra Alcaraz”, dijo.

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Las acusaciones de violencia formuladas por sus exparejas Olga Sharypova y Brenda Patea constituyeron uno de los capítulos más delicados de su vida personal. Sharypova lo acusó de violencia física y psicológica por hechos que, según su relato, ocurrieron durante la relación. En enero de 2023, la ATP informó que una investigación independiente no había encontrado pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y que, por lo tanto, no impondría sanciones disciplinarias.

En el caso de Patea, madre de su hija Mayla, de 5 años, un tribunal de Berlín cerró en junio de 2024 el proceso penal por lesiones corporales después de que las partes alcanzaran un acuerdo. Zverev negó las acusaciones y no fue declarado culpable. El acuerdo contempló pagos por un total de 200.000 euros: 150.000 destinados al Estado alemán y 50.000 a organizaciones benéficas.

La vida cotidiana de Sascha tiene otros rasgos menos conocidos. Es un apasionado del fútbol: en más de una ocasión se dejó ver con la camiseta del Bayern Múnich y en febrero del año pasado, durante su participación en el Argentina Open, asistió a un partido de Boca en la Bombonera. “Yo amo que el público del tenis sea como el de fútbol, muy apasionado. Me gusta sentir esta pasión”, dijo en aquella nota con Infobae.

Alexander Zverev en la Bombonera, en febrero del año pasado

También viaja con sus dos perros, Lovik y Junior, y convive desde la infancia con la diabetes tipo 1, diagnosticada cuando tenía cuatro años. Por eso, es muy común verlo en algunos descansos de sus partidos controlar el nivel de glucosa en su sangre, realizando una punción en uno de sus dedos, para luego utilizar un glucómetro portátil. Eventualmente, Alexander lleva una dosis de medicación que se aplica en el momento.

En 2022 creó la Alexander Zverev Foundation, una organización dedicada a apoyar a niños con diabetes tipo 1 y facilitar el acceso a insulina y otros medicamentos, incluso en países en desarrollo. La iniciativa cuenta con la participación de sus padres y de su hermano Mischa.

Su trayectoria, mientras tanto, llegó a un punto que durante años pareció reservado para otros. En una época en la que Sinner y Alcaraz dominaron buena parte de los grandes torneos, Zverev encontró su oportunidad y la aprovechó. Ganó en París, se impuso en Nueva York y sumó los puntos necesarios para terminar el año en la cima. El número uno no borra las finales perdidas, la lesión ni las controversias. Pero completa una carrera que durante mucho tiempo pareció quedarse a un paso de su consagración definitiva.

Entre los privilegiados en alcanzar la cima, el listado incluye a tenistas nacidos en 15 países diferentes. Estados Unidos aportó la mayor cantidad (6), seguido por España (4).

Alexander Zverev y una postal de esta semana, en Shanghai (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

El listado de tenistas número 1 del ranking ATP

23/08/1973, Ilie Nastase (27 años, Rumania) (40 semanas en total)

03/06/1974, John Newcombe (30 años, Australia) (8 semanas)

29/07/1974, Jimmy Connors (21 años, EEUU) (268 semanas)

23/08/1977, Bjorn Borg (21 años, Suecia) (109 semanas)

03/03/1980, John McEnroe (21 años, EEUU) (170 semanas)

28/02/1983, Ivan Lendl (22 años, Checoslovaquia/EEUU) (270 semanas)

12/09/1988, Mats Wilander (24 años, Suecia) (20 semanas)

13/08/1990, Stefan Edberg (24 años, Suecia) (72 semanas)

28/01/1991, Boris Becker (23 años, Alemania) (12 semanas)

10/02/1992, Jim Courier (21 años, EEUU) (58 semanas)

12/04/1993, Pete Sampras (21 años, EEUU) (286 semanas)

10/04/1995, Andre Agassi (24 años, EEUU) (101 semanas)

12/02/1996, Thomas Muster (28 años, Austria) (6 semanas)

30/03/1998, Marcelo Ríos (22 años, Chile) (6 semanas)

15/03/1999, Carlos Moyá (22 años, España) (2 semanas)

03/05/1999, Yevgeny Kafelnikov (25 años, Rusia) (6 semanas)

26/07/1999, Patrick Rafter (26 años, Australia) (1 semana)

20/11/2000, Marat Safin (20 años, Rusia) (9 semanas)

04/12/2000, Gustavo Kuerten (24 años, Brasil) (43 semanas)

19/11/2001, Lleyton Hewitt (20 años, Australia) (80 semanas)

08/09/2003, Juan Carlos Ferrero (23 años, España) (8 semanas)

03/11/2003, Andy Roddick (21 años, EEUU) (13 semanas)

02/02/2004, Roger Federer (22 años, Suiza) (310 semanas)

18/08/2008, Rafael Nadal (22 años, España) (209 semanas)

04/07/2011, Novak Djokovic (24 años, Serbia) (428 semanas)*

07/11/2016, Andy Murray (29 años, Gran Bretaña) (41 semanas)

28/02/2022, Daniil Medvedev (26 años, Rusia) (16 semanas)*

12/09/2022, Carlos Alcaraz (19 años, España) (66 semanas)*

10/06/2024, Jannik Sinner (22 años, Italia) (92 semanas)**

--/11/2026, Alexander Zverev (29 años, Alemania) (se asegura mínimo 10 semanas)

* Compiten en la actualidad.

** Incluye esta semana. Seguirá como N.º 1 hasta ser superado por Zverev.