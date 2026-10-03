América Latina

Santiago Peña destacó la relevancia de las elecciones en Brasil: “Vamos a estar todos expectantes”

El mandatario paraguayo evitó pronunciarse a favor de alguno de los principales candidatos, y sostuvo que los comicios en el gigante sudamericano son “muy importantes” para su propio país

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a Lula da Silva en Brasilia (EFE/Andre Borges)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a Lula da Silva en Brasilia (EFE/Andre Borges)
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Paraguay seguirá con expectativa las elecciones presidenciales del domingo en Brasil, un importante socio comercial y con el que comparte la hidroeléctrica de Itaipú, dijo el presidente de este país sudamericano, Santiago Peña.

“Vamos a estar todos expectantes”, aseguró Peña, quien describió la votación del domingo como “muy importante” y “fundamental” para su país, que negocia con el gigante suramericano el Anexo C del Tratado de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional.

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En declaraciones a periodistas, Peña evitó pronunciarse a favor de los principales candidatos en la contienda, como son el presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y del ultraderechista Flávio Bolsonaro.

“Yo realmente no puedo ejercer ningún tipo de sugerencia, ningún tipo de opinión”, aclaró el mandatario, al anticipar que su Gobierno respaldará a quien sea elegido por el pueblo brasileño.

En ese sentido, señaló que Brasil es el “mayor socio comercial” de Paraguay y “de donde vienen las mayores inversiones extranjeras” a su país.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a un mitin de campaña previo a las elecciones generales en Belo Horizonte, Brasil, el 2 de octubre de 2026. REUTERS/Washington Alves
El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a un mitin de campaña previo a las elecciones generales en Belo Horizonte, Brasil, el 2 de octubre de 2026. REUTERS/Washington Alves

Según cifras del Banco Central de Paraguay (BCP), Brasil fue hasta agosto pasado el segundo destino de las exportaciones paraguayas -solo superado por Argentina-, con una participación del 26,2 %, y es el segundo proveedor de las importaciones nacionales, al representar un 21,5 % de esas compras, por debajo de China.

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Además, el gobernante confió en que, tras las elecciones, “se resuelva lo más rápido posible” la negociación del Anexo C.

“Paraguay colaboró mucho con Brasil a lo largo de estas últimas décadas, Brasil se desarrolló, tiene una base industrial muy importante. Ahora es el momento del Paraguay”, defendió Peña, quien insistió en su intención de que “la energía que produce Itaipú sirva para generar desarrollo” en su país.

El Anexo C establece que cada país tiene derecho al 50 % de la energía generada por la hidroeléctrica, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), interviene durante un acto de campaña en Alliance Jiu Jitsu, en São Paulo, Brasil, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Brian Snyder
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), interviene durante un acto de campaña en Alliance Jiu Jitsu, en São Paulo, Brasil, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Brian Snyder

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación del este apartado, al advertir que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

Las elecciones de este domingo enfrentan dos modelos distintos para conducir la mayor economía de América Latina: la visión social del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el neoliberalismo del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

Según una encuesta publicada el jueves, Lula amplió levemente su ventaja frente a Bolsonaro de cara a la primera vuelta de los comicios.

El líder progresista obtiene un 45 % de los votos válidos, mientras que el senador ultraderechista consigue el 40 %, de acuerdo con el Instituto Datafolha, que excluye los votos blancos y nulos para hacer el cálculo.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría en las votaciones del domingo, habrá una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

(Con información EFE)

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