Fue una estrella del Chelsea, sufrió una depresión y hoy se dedica a la construcción: “Me siento muy bien alejado del fútbol”

El danés fichó por el Chelsea tras brillar en Ajax

La vida profesional de Jesper Gronkjaer, conocido durante años como extremo en Chelsea y figura clave del Ajax, ha dado un giro radical lejos de los focos del fútbol. El exfutbolista danés, que destacó en clubes de Europa y sumó más de cien partidos en la Premier League, apostó por dejar atrás el mundo de la pelota para dedicarse a la construcción y renovación de apartamentos en Dinamarca.

Según informó la página oficial del Ajax (Ajax.nl), Gronkjaer, de 48 años, vive actualmente en Aarhus, donde lleva una vida apartada de la pelota. “Me siento muy bien ahora mismo. Tengo una buena vida y estoy muy alejado del mundo del fútbol”, expresó Gronkjaer en declaraciones recogidas por el medio oficial del club neerlandés. Tras dejar el FC Copenhague en 2011, el ex jugador incursionó como comentarista deportivo durante doce años antes de decidirse por una actividad completamente diferente.

El cambio llegó después de enfrentar un periodo complicado, tras librar una batalla de cuatro años contra la depresión y el estrés, que derivó en una ausencia laboral de nueve meses. El propio ex futbolista reconoció que este proceso influyó en la búsqueda de un nuevo rumbo. “Quería probar algo nuevo y ahora me dedico a construir y renovar apartamentos. Es completamente diferente a lo que hacía antes”, subrayó en diálogo con el sitio neerlandés.

La obra y la renovación de viviendas, sin embargo, se presentó como un nuevo escenario de realización personal. “Lo había pensado varias veces en los últimos años de mi carrera, pero primero me convertí en comentarista”, relató.

Gronkjaer conquistó tres títulos en Países Bajos

La rutina actual de Gronkjaer contrasta con la exigencia del fútbol profesional. “Disfruto del tiempo libre que tengo. No era un problema cuando era jugador, pero ahora mis días no están planificados hasta el último minuto”, comentó el ex jugador. La nueva vida le permite practicar deportes como el esquí, el pádel y realizar viajes, actividades que durante su etapa profesional resultaban inalcanzables.

El danés también reconoció que si bien extraña la dinámica de equipo y los desafíos competitivos, valora las lecciones adquiridas en la cancha. “El fútbol profesional es una experiencia de aprendizaje increíble. Aprendes sobre disciplina, autosuficiencia, el idioma y cómo manejar la presión”, afirmó para el medio oficial del Ajax.

El ex futbolista también repasó sus etapas más emblemáticas, desde su llegada al Ajax —donde marcó dieciséis goles en setenta partidos oficiales— hasta su fichaje por Chelsea en 2000. “Me gustaba Ámsterdam, y el Ajax fue mi primer club fuera de Dinamarca”, recordó. Luego, explicó que el salto a Londres representó “algo completamente diferente”, ya que pasó de ser uno de los jugadores más veteranos del club neerlandés a convertirse de nuevo en uno de los más jóvenes en el equipo inglés.

Cabe destacar que la entrevista fue en el marco del duelo que se llevará a cabo por la tercera fecha de la primera fase de la Champions League, en donde el Chelsea recibirá al Ajax en el Stamford Bridge, clubes que marcaron la carrera deportiva del danés. Su experiencia internacional también incluyó pasos por la Bundesliga y LaLiga, así como su regreso a Dinamarca con el FC Copenhague. Después de retirarse en 2011, eligió el camino mediático antes de redirigir su vida laboral hacia el sector inmobiliario.