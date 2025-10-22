Deportes

Fue una estrella del Chelsea, sufrió una depresión y hoy se dedica a la construcción: “Me siento muy bien alejado del fútbol”

Jesper Gronkjaer, quien también brilló en el Ajax, decidió cambiar rotundamente su vida: “Disfruto del tiempo libre que tengo”

Guardar
El danés fichó por el
El danés fichó por el Chelsea tras brillar en Ajax

La vida profesional de Jesper Gronkjaer, conocido durante años como extremo en Chelsea y figura clave del Ajax, ha dado un giro radical lejos de los focos del fútbol. El exfutbolista danés, que destacó en clubes de Europa y sumó más de cien partidos en la Premier League, apostó por dejar atrás el mundo de la pelota para dedicarse a la construcción y renovación de apartamentos en Dinamarca.

Según informó la página oficial del Ajax (Ajax.nl), Gronkjaer, de 48 años, vive actualmente en Aarhus, donde lleva una vida apartada de la pelota. “Me siento muy bien ahora mismo. Tengo una buena vida y estoy muy alejado del mundo del fútbol”, expresó Gronkjaer en declaraciones recogidas por el medio oficial del club neerlandés. Tras dejar el FC Copenhague en 2011, el ex jugador incursionó como comentarista deportivo durante doce años antes de decidirse por una actividad completamente diferente.

El cambio llegó después de enfrentar un periodo complicado, tras librar una batalla de cuatro años contra la depresión y el estrés, que derivó en una ausencia laboral de nueve meses. El propio ex futbolista reconoció que este proceso influyó en la búsqueda de un nuevo rumbo. “Quería probar algo nuevo y ahora me dedico a construir y renovar apartamentos. Es completamente diferente a lo que hacía antes”, subrayó en diálogo con el sitio neerlandés.

La obra y la renovación de viviendas, sin embargo, se presentó como un nuevo escenario de realización personal. “Lo había pensado varias veces en los últimos años de mi carrera, pero primero me convertí en comentarista”, relató.

Gronkjaer conquistó tres títulos en
Gronkjaer conquistó tres títulos en Países Bajos

La rutina actual de Gronkjaer contrasta con la exigencia del fútbol profesional. “Disfruto del tiempo libre que tengo. No era un problema cuando era jugador, pero ahora mis días no están planificados hasta el último minuto”, comentó el ex jugador. La nueva vida le permite practicar deportes como el esquí, el pádel y realizar viajes, actividades que durante su etapa profesional resultaban inalcanzables.

El danés también reconoció que si bien extraña la dinámica de equipo y los desafíos competitivos, valora las lecciones adquiridas en la cancha. “El fútbol profesional es una experiencia de aprendizaje increíble. Aprendes sobre disciplina, autosuficiencia, el idioma y cómo manejar la presión”, afirmó para el medio oficial del Ajax.

El ex futbolista también repasó sus etapas más emblemáticas, desde su llegada al Ajax —donde marcó dieciséis goles en setenta partidos oficiales— hasta su fichaje por Chelsea en 2000. “Me gustaba Ámsterdam, y el Ajax fue mi primer club fuera de Dinamarca”, recordó. Luego, explicó que el salto a Londres representó “algo completamente diferente”, ya que pasó de ser uno de los jugadores más veteranos del club neerlandés a convertirse de nuevo en uno de los más jóvenes en el equipo inglés.

Cabe destacar que la entrevista fue en el marco del duelo que se llevará a cabo por la tercera fecha de la primera fase de la Champions League, en donde el Chelsea recibirá al Ajax en el Stamford Bridge, clubes que marcaron la carrera deportiva del danés. Su experiencia internacional también incluyó pasos por la Bundesliga y LaLiga, así como su regreso a Dinamarca con el FC Copenhague. Después de retirarse en 2011, eligió el camino mediático antes de redirigir su vida laboral hacia el sector inmobiliario.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJesper GronkjaerAjaxChelseaChampions LeagueUEFAdeportes-argentina

Últimas Noticias

Con Mastantuono entre los suplentes, Real Madrid recibe a Juventus por la Champions League: hora, TV y formaciones

El Merengue buscará mantener puntaje ideal frente a un rival que todavía no ganó en el certamen. Desde las 16 con televisación de Disney+ y Fox Sports

Con Mastantuono entre los suplentes,

La lapidaria crítica de una estrella de la Fórmula 1 por las “carreras aburridas”: su consejo para resolverlo

George Russell dio su opinión por la falta de sobrepasos durante los Grandes Premios y explicó cómo la confiabilidad de los neumáticos llegó a un punto que perjudica el espectáculo

La lapidaria crítica de una

Racing visitará a Flamengo en Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La Academia se mide al Mengao en el Estadio Maracaná. Desde las 21:30 con transmisión de Disney+, Telefe y Fox Sports

Racing visitará a Flamengo en

La “guerra de las cintas” entre Red Bull y McLaren que abrió una insólita polémica en la Fórmula 1 en medio de la lucha por el título

Una maniobra en la grilla antes de la largada del Gran Premio de EEUU reavivó el debate sobre los límites de la competencia en la Máxima

La “guerra de las cintas”

El rumor sobre Diego Aguirre como DT de Boca Juniors en 2026: la frase desde Peñarol y la respuesta del Xeneize

Un ex presidente del club uruguayo afirmó que la entidad que preside Juan Román Riquelme sondeó al histórico DT

El rumor sobre Diego Aguirre
ÚLTIMAS NOTICIAS
YPF: Burford Capital habló por

YPF: Burford Capital habló por primera vez y le sugirió a Argentina que negocie para no tener que pagar USD 16.000 millones

Cómo afecta el síndrome Phelan-McDermid al desarrollo y a la forma de sentir los sonidos

Acusaron a los ladrones que empujaron y mataron a un joven en la costanera de Rosario: uno podría ser inimputable

Luis Caputo: “El voto que no es K y que no va a La Libertad Avanza es un voto perdido, me da lástima por los argentinos”

Ricardo Arriazu: “Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de EEUU y el dólar se va a cualquier nivel”

INFOBAE AMÉRICA
Las Fuerzas Armadas advirtieron que

Las Fuerzas Armadas advirtieron que Francia debe prepararse para un posible choque militar con Rusia en los próximos tres años

La nueva primera ministra japonesa prepara un paquete de estímulo de unos USD 92.000 millones

Cómo afecta el síndrome Phelan-McDermid al desarrollo y a la forma de sentir los sonidos

Estados Unidos destruyó una embarcación con drogas en el Pacífico: dos presuntos narcoterroristas fueron abatidos

M. Night Shyamalan sorprende con una película de amor: “Quería hacer algo diferente”

TELESHOW
El romántico tatuaje que Roberto

El romántico tatuaje que Roberto Castillo se hizo por Cinthia Fernández: la foto

Cande Tinelli se cayó de un caballo y tuvo que ser operada: la palabra de Marcelo

L-Gante habló del conflicto económico con Maxi el Brother: “Espero que haya buena voluntad”

La lujosa escapada de Sabrina Rojas con su hija Esperanza al Caribe: hotel exclusivo y playas paradisíacas

Quién es Rocío Robles, la nueva novia de Adrián Suar: el pasado mediático, la vida en México, su camino en el periodismo