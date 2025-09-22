La historia de amor de Lothar Matthaus y su pareja modelo 38 años menor que se robó la atención en el Balón de Oro

El alemán y su pareja, en la gala

La aparición de Lothar Matthaus en la gala del Balón de Oro acaparó la atención del mundo. Es que la leyenda del fútbol alemán se mostró junto a su pareja Theresa Sommer, una modelo de 26 años. El vínculo entre ambos ha generado un intenso debate en su país debido a la diferencia de edad de casi cuatro décadas (38 años).

La relación entre el ex futbolista y Sommer quedó en el foco no solo por la brecha generacional, sino también por la exposición pública de la pareja en distintos eventos. Ambos han sido vistos en actividades como una carrera de esquí de celebridades en Ischgl, Austria, y en partidos de la UEFA Nations League en el Allianz Arena de Múnich, donde presenciaron tanto la semifinal entre Alemania y Portugal como la final entre España y Portugal. Además, se han difundido imágenes de ambos viajando juntos en vehículos de alta gama.

El historial amoroso de Matthaus ha sido objeto de atención durante décadas. El ex capitán de la selección germana, ganador del Mundial que organizó Italia en 1990 y siete veces campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich, ha atravesado cinco divorcios. Su primera esposa, Silvia, con quien contrajo matrimonio en 1981, es madre de sus dos hijas, Alisa (nacida en 1986) y Viola (nacida en 1988). La pareja se separó en 1992. Ese mismo año, Lolita Morena, modelo y presentadora suiza que representó a su país en Miss Mundo 1982 y Miss Universo 1983, dio a luz a Loris, el tercer hijo de Matthaus. La boda entre Matthaus y Morena se celebró en 1994, pero decidieron divorciarse en 1999, poco antes del retiro del futbolista.

Tras convertirse en entrenador, Matthaus inició una relación con Marijana Colic, una destacada empresaria de moda en Serbia que creó dos marcas de indumentaria. Además, también fue imagen de la campaña de fútbol de Samsung durante el Mundial de 2006.

Colic, que había estado casada previamente con el magnate agroindustrial de su país Miodrag Kostic, contrajo matrimonio con Matthaus en noviembre de 2003. La unión terminó cuatro años después, tras un proceso de divorcio en Salzburgo, ciudad donde residían. La separación se produjo luego de que el ex volante comenzara a salir con la modelo ucraniana Kristina Liliana Chudinova en 2007. Durante el proceso de separación, según informó Blic, el ex futbolista le ofreció a Colic un acuerdo de 100.000 euros y la propiedad de un ático en Budapest. Aunque los detalles no se hicieron públicos, el hecho de que la empresaria no apelara el fallo sugiere que aceptó el resultado.

La relación con Chudinova se formalizó en diciembre de 2008 en Las Vegas, después de que ambos se conocieran en el Oktoberfest de Múnich en 2007. En ese momento, Matthaus tenía 47 años y era 26 años mayor que su nueva esposa. La pareja residió en Tel Aviv, donde Matthaus asumió la dirección técnica del Maccabi Netanya en junio de 2008, aunque su contrato fue rescindido en abril del año siguiente debido a problemas financieros del club. El matrimonio terminó a principios de 2010, tras la publicación de fotografías de Chudinova con un empresario monegasco durante unas vacaciones en Cerdeña.

En 2014, Matthaus se casó por quinta vez. En esa ocasión fue con Anastasia Klimko, con quien tuvo un hijo llamado Milan. La pareja se divorció en 2021, pero fueron vistos juntos en el Oktoberfest dos años después, lo que desató rumores sobre una posible reconciliación.

La vida personal de Lothar Matthaus ha estado marcada por relaciones con mujeres considerablemente más jóvenes, como se evidenció en su matrimonio con Klimko, quien tenía 27 años menos que él. No obstante, la diferencia de 38 años con Theresa Sommer representa un nuevo extremo en la trayectoria sentimental del ex futbolista. Según su perfil en LinkedIn, Sommer estudió economía y administración en el King’s College de Londres y posteriormente psicología en la Universidad de Durham.

Consultado por el periódico alemán Bild sobre su vínculo con la modelo, Matthaus optó por no dar declaraciones. Durante la competición de esquí en Austria, ambos respondieron a A2 Televisión: “Vinimos a esquiar, y el resto es un asunto privado”.

