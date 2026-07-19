“Lo hizo a costo cero, por amor al fútbol”: el recuerdo de Scaloni en el equipo de barrio en el que comenzó a dirigir

Lionel Scaloni con chicos de la sub 14 del Club Son Caliu en Mallorca (Crédito: Son Caliu)

El MetLife Stadium será escenario de una nueva cita con la historia para Lionel Scaloni. La final frente a España no solo puede significar un nuevo título mundial para la Argentina: también marcará el partido número 104 del entrenador al frente de la Selección, consolidando un ciclo que ya conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Sin embargo, antes de convertirse en uno de los técnicos más admirados del planeta, Scaloni comenzó desde abajo. Tras retirarse como futbolista profesional en 2015, se instaló definitivamente en Mallorca y cursó la licencia UEFA Pro. Para obtener el título necesitaba realizar prácticas en un equipo juvenil. Así llegó al CF Son Caliu, un pequeño club de Calvià.

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Rafa León, director deportivo de la institución, recordó a Infobae que “Leo vivía muy cerca del club. Terminó el curso y necesitaba entrenar un Cadete para que le convalidaran el título. Nos pidió una oportunidad y empezó como ayudante. Fue una maravilla”.

Durante seis meses, asistió tres veces por semana, preparó entrenamientos, analizó rivales y acompañó a los chicos cada fin de semana. “Llegaba con los botines en la mano, nunca faltaba y siempre estaba disponible”, recuerda León. “Lo hizo a costo cero, por amor al fútbol”, confesó.

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Scaloni dejó un gran recuerdo en CF Son Caliu (Crédito: Son Caliu)

El dirigente también destaca la cercanía que mantenía con los futbolistas: viajaba con ellos en su automóvil, regalaba botines al jugador más destacado del fin de semana y les repetía un mensaje que todavía hoy mantiene: el fútbol es un juego, hay que disfrutarlo, pero tomárselo con responsabilidad.

León sostiene que la llegada de Scaloni marcó un antes y un después para el club. El equipo ascendió de categoría y el crecimiento deportivo continuó en los años siguientes. Más tarde nació el Campus Leo Scaloni y la institución terminó homenajeándolo con un campo de entrenamiento que lleva su nombre.

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Cuando terminó las práctica incluso evaluó continuar en Son Caliu, pero apareció el llamado de Jorge Sampaoli para integrar su cuerpo técnico en Sevilla. Después vendrían la selección argentina, el Mundial de Rusia, el interinato y una sucesión de éxitos que pocos imaginaban.

El destino quiso que el rival en esta final sea España, dirigida por Luis de la Fuente, uno de los profesores que tuvo Scaloni durante el curso de entrenador. Años después de compartir aulas en Mallorca, ambos vuelven a encontrarse para definir una Copa del Mundo.

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Quienes convivieron con Scaloni en Son Caliu aseguran que el entrenador cambió muy poco. Conserva la sencillez, el perfil bajo y la obsesión por el trabajo que mostraba cuando entrenaba adolescentes sin cobrar un euro. Quizá allí esté la explicación de un ciclo que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial.

Este domingo, cuando se siente por 104ª vez en el banco de la Selección, el recorrido volverá a cobrar sentido. Desde un modesto club de barrio en Mallorca hasta una final del mundo, el camino de Scaloni demuestra que los grandes proyectos también pueden empezar en silencio.

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