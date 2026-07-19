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El Argentina-España en un Mundial que marcó un punto de inflexión y cerró la llegada de Messi a la Selección: “Con ese chaval eras campeón”

Los detalles del campeonato Sub 17 al que la Pulga no fue convocado, pero selló su historia con la Albiceleste

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Cómo Tocalli convocó a Messi para las Juveniles

Lionel Messi debutó con la camiseta argentina juvenil el 29 de junio de 2004, en un amistoso en cancha de Argentinos Juniors contra Paraguay, realizado específicamente por él. La historia es realmente digna de ser contada con lujo de detalles. Todo comenzó antes de su estreno con la camiseta del Barcelona en aquella exhibición contra Porto de Portugal y tuvo como sello fundamental el Mundial Sub 17 de Finlandia en 2003 al que no fue citado porque todavía no había sido analizado lo suficiente.

Claudio Vivas, ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa en la Selección Mayor, fue quien le acercó un VHS a Hugo Tocalli para que observara un compilado de cinco o seis jugadas de un juvenil argentino que se desempeñaba en La Masía y había surgido en las infantiles de Newell’s. Tocalli, colaborador de José Pekerman en las menores albicelestes, quedó tan maravillado como el propio Bielsa, quien creyó que estaban reproduciendo el video en velocidad rápida cuando en realidad se trataba de la propia agilidad y destreza de este genio.

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Tocalli llevó a Finlandia a ese Mundial a Oscar Ustari, Mariano Arnulfo, el Patón Guzmán (arqueros), Lucas D’Alegre, Ezequiel Garay, Lucas Sánchez, Pablo Alvarado, Matías Cahais, Lautaro Formica (defensores), Lucas Biglia, Fernando Gago, Walter Acevedo, Alejandro Faurlín, Neri Cardozo, Leandro Díaz (mediocampistas), Diego Lagos, Mariano Hassell, Ariel Cólzera, Hernán Peirone y Gonzalo Ludueña (delanteros). Un hasta ahí ignoto Lionel Messi no había sido tenido en cuenta, aunque ya figuraba en la órbita.

Dos jóvenes Lionel Messi y Cesc Fábregas (MARCA)
Dos jóvenes Lionel Messi y Cesc Fábregas (MARCA)

En aquel torneo que se inició en agosto de 2003, Argentina arrasó en la fase de grupos y ganó sus tres partidos ante Australia (2-0), Costa Rica (2-0) y Nigeria (1-0). En cuartos, despachó a México (2-0) y se topó en semifinales con la España de Cesc Fábregas, amigo personal de Messi en Barcelona, que ganaría la Bota y el Balón de Oro de ese certamen. La Albiceleste se puso 2-0 en ventaja por los goles de Biglia y Garay, pero en el segundo tiempo la Roja igualó a través de Fábregas y José Manuel Jurado para llevar el match al tiempo extra. En el minuto 119, Fábregas marcó el definitivo 3-2 y pase a la final que los españoles perderían 1-0 con Brasil (Argentina le ganó por penales a Colombia en el cotejo por el tercer puesto).

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El relato del propio Hugo Tocalli, para la mini serie El Origen de la Scaloneta que publicó Infobae previo a Qatar 2022, es más que valioso: “Vamos a semifinales con España, le ganábamos 2-0 y pasamos a perder 3-2 en tiempo suplementario. En el hotel de concentración, el cocinero de España con el que teníamos relación porque también nos cocinaba a veces a nosotros, me dice ‘Tocalli, si tú tenías a ese chaval del Barcelona eras el campeón’. Se me vino a la cabeza y le dije ‘Messi’... ‘¿Lo conoce y no ha traído a ese chaval?’“.

Tras el inesperado cuestionamiento del chef, Tocalli se topó con Ángel María Villar, por entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que le confesó: “Hugo, nosotros lo fuimos a buscar y no quiere jugar con la selección española, quiere jugar con Argentina”. El relato de Tocalli y la historia terminó con final feliz: “Al otro día, me levanto y llamo por teléfono a (Julio Humberto) Grondona, que me dijo que cuando terminara todo y volviera a Argentina, organizara un partido con árbitro internacional para traer a Messi. ‘Si después a vos te gusta, ya queda para la selección argentina’, me dijo”.

MESSI Numeros de camiseta
Uno de los primeros partidos de Messi con la camiseta argentina (REUTERS/Michael Kooren)

La carrera de Lionel Andrés Messi, a partir de entonces, tomó un vuelo vertiginoso. Fue citado para el Sudamericano Sub 20 de Colombia a principios de 2005 donde arrancó como suplente y terminó como figura y goleador de la selección argentina con cinco goles. Eso valió el boleto para el Mundial de la categoría en Países Bajos, donde directamente arrasó: fue máximo goleador (seis tantos) y Balón de Oro. Le marcó un gol a la España de Fábregas en cuartos de final, otro a Brasil en semis y firmó un doblete -de penal- en la final contra Nigeria. Allí pasó a estar en los principales focos a nivel mundial.

Al año siguiente, con Pekerman como técnico de la Mayor, fue convocado para la Copa del Mundo de Alemania, la primera de las seis que lleva disputadas. El destino quiso que en tres de las máximas citas a nivel mundial pisara una final: perdió en Brasil 2014, ganó en Qatar 2022 y ahora se las verá otra vez contra España en Estados Unidos 2026.

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