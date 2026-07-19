De un gol memorable a Brasil al día que renunció a la Selección: la particular historia de Messi con el estadio de la final del Mundial

El 10 anunció su adiós después de perder la final ante Chile en la Copa América 2016

¿Cuáles eran los momentos más destacados en la carrera de Lionel Messi con la selección argentina a nivel Mayores antes de empezar la seguidilla de títulos conquistados desde la Copa América 2021? La respuesta automática podría recordar la etapa compartida con Diego Maradona como entrenador o la final perdida ante Alemania en el Mundial 2014, pero hay dos hechos que marcaron a fuego su ciclo en la Albiceleste: la única vez que le marcó tres goles a Brasil y el día que renunció en vivo tras perder por penales la Copa América 2016. Y esos dos acontecimientos están unidos por un mismo hilo porque sucedieron en un solo lugar. Este domingo, el mejor jugador del mundo vuelve al MetLife de Nueva Jersey en un contexto muy diferente, ya que intentará romper una maldición de 64 años y ser bicampeón del mundo de manera consecutiva ante España.

El recinto estadounidense, que también se conoció como New Meadowlands Stadium tiempo atrás, tiene un registro particular en favor de la Pulga: nunca perdió en el tiempo regular o el suplementario. Jugó seis encuentros con un saldo de tres victorias, tres empates y la autoría de cuatro goles en este andar.

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Es el único sobreviviente de su primer partido en este escenario en un amistoso con igualdad sin goles ante Estados Unidos el 8 de junio de 2008. Aquel día, compartió la ofensiva con Julio Cruz y Sergio Agüero en el equipo dirigido por Alfio Coco Basile. Y regresó casi tres años más tarde en otro empate 1-1 bajo la batuta de Sergio Checho Batista.

Ya con Alejandro Sabella al mando, su próxima visita fue una de las actuaciones más recordadas en el ciclo de Pachorra al frente del elenco argentino. Luego del recordado 1-1 ante Bolivia por Eliminatorias, la Selección acumuló una serie de tres victorias en fila y llegó a ese amistoso contra el Scratch en una levantada que se potenció por el triunfo 4-3 con tres goles de su insignia y símbolo.

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Tras un inicio discreto, Messi aprovechó una de las primeras pelotas que tocó a los 30 minutos de juego para definir mano a mano ante la salida de Rafael Cabral y anotar el 1-1 parcial en los Estados Unidos. 180 segundos después, lo volvieron a dejar frente a frente con el arquero, estiró la pelota para esquivarlo y definió con el arco vacío para dar vuelta el compromiso. Pero todos los flashes se los llevó su última obra.

La Pulga fue la gran figura en la victoria 4-3 de 2012 con el equipo de Alejandro Sabella

Iban 38 minutos de la segunda parte y el marcador estaba igualado 3-3, cuando el 10 frotó la lámpara. Se sacó de encima la marca de un rival en mitad de cancha e inició una corrida a pura velocidad hasta la puerta del área. En esos instantes, aprovechó que la defensa rival nunca lo salió a presionar, sino que mantuvo el retroceso, y eso le permitió enganchar para su mejor perfil en las inmediaciones de la medialuna y sacudir un zurdazo que se incrustó en un ángulo. Ese partido fue un antes y un después para Leo con la Selección de Sabella. Antes, había convertido 23 goles con esta camiseta. Desde ese encuentro hasta el Mundial 2014, anotó 19 gritos.

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La final perdida ante Alemania y el alejamiento de Pachorra inició un periodo de transición en la Argentina con Gerardo Tata Martino, pero las sucesivas caídas en las definiciones de las Copas América 2015 y 2016 ante Chile erosionaron a una camada de futbolistas de primer nivel. En especial, esa última en el MetLife caló hondo al interior del plantel. Parecía ser la vencida porque la Roja se había quedado con 10 jugadores por la expulsión de Marcelo Díaz, pero Marcos Rojo también vio la tarjeta roja en el primer tiempo y, en los penales, a Lionel Messi le tocó patear el primer tiro de la serie para Argentina. Arturo Vidal había fallado el suyo y Leo podía adelantar a la Celeste y Blanca, pero mandó la pelota por encima del travesaño. El resto es historia contada.

En plena madrugada del 27 de junio, Messi se despidió de la Selección: “Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. Creo que es una decisión tomada. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está”.

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“Creo que por el bien de todos... Primero, por mí, y después por todos. Creo que hay mucha gente que desea eso. Que ya no se conforma, y nosotros tampoco, con llegar a las finales y no ganarlas. Nos tocó perder de vuelta en los penales. Creo que ya está la decisión tomada”, repitió. Con un ánimo apesadumbrado, el rosarino se mostró vencido por la situación: “Ya está, ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así. No se dio, y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo”.

A la luz de este presente, una de sus frases tomó otro tinte para convertirse en un meme característico de las redes sociales y un chiste en diferentes conversaciones: “Es increíble, pero no se me da”. Pero en aquel momento sonaba a tono de despedida, y así remató Messi esa conversación con TyC Sports: “Es difícil hacer un análisis ahora. Evidentemente, tiene que ser así. Hoy nos pasó otra vez, y otra vez en los penales. Son cuatro finales que nos toca perder, tres seguidas, la verdad que es una lástima, tiene que ser así. No se da, lo intentamos y lo buscamos. Ya está”. La otra final a la que hizo referencia fue el 0-3 ante Brasil en Maracaibo por la definición de la Copa América 2007.

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Edgardo Bauza, quien había tomado el lugar de Martino al frente de la selección argentina, mantuvo una conversación con el astro para intentar dar marcha atrás con esa determinación y el 12 de agosto de 2016 se confirmó su vuelta con un comunicado del 10: “Me pasaron muchas cosas por la cabeza el día de la última final y pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta. Agradezco a toda esa gente que quiere que siga jugando con Argentina, ojalá podamos darle una alegría pronto”.

El Patón fue cesanteado antes del Mundial 2018 y el ciclo turbulento de Jorge Sampaoli finalizó con la derrota 4-3 ante Francia en octavos de final. Su sucesor, Lionel Scaloni, asumió de manera interina en un principio y el Gringo relató que era consciente de que no lo iba a convocar al 10 en su primera lista, pero contó el gesto que tuvo junto a su ayudante Pablo Aimar: "Lo primero que hicimos en esa convocatoria fue llamarlo a él y le contamos la situación, que creo que él merecía saber, porque era el capitán”.

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“Se puso contento, se empezó a reír porque lógicamente era llamativo, un momento que él sinceramente no se esperaba que nosotros nos hiciéramos cargo, pero se lo dijimos con naturalidad: ‘Vamos a dirigir estos dos partidos y después se verá, pero necesitamos que lo sepas y la idea es reclutar o que jueguen con la camiseta de la Selección la mayor cantidad de chicos posibles’, porque eran seis partidos y que después el entrenador que viniera tomara la decisión en base a lo que se vio. Todo muy claro, contado normal. Nos apoyó, nos deseó suerte, así que fue un momento inolvidable”, citó la cadena ESPN.

La emoción de Lionel Messi tras pasar a su segunda final del mundo consecutiva (Créditos: Reuters/Paul Childs)

Los destinos de la vida unieron los caminos de Lionel Messi y el MetLife Stadium en dos oportunidades más hasta la tercera ocasión que tendrá lugar este domingo ante España. Ambos encuentros fueron en el marco de la Copa América 2024. Luego de ser campeones en la edición de 2021 y levantar la Copa del Mundo en 2022, ese equipo de Scaloni defendió la corona americana y, en su visita al recinto, le ganó 1-0 a Chile por la segunda fecha del Grupo A gracias al único gol de Lautaro Martínez. Y retornó para el cruce de semifinales con triunfo 2-0 sobre Canadá con los tantos de Julián Álvarez y el propio Messi.

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Ahora, Argentina y la Roja encabezarán una final de alto voltaje para definir al campeón del Mundial 2026 en el mismo escenario donde uno de los mejores jugadores de la historia se animó a decir basta hace una década. Sin embargo, su cariño hacia la Celeste y Blanca pudo más y, con 39 años, intentará escribir una nueva página dorada en una carrera inolvidable.

TODOS LOS PARTIDOS DE LIONEL MESSI EN EL METLIFE STADIUM

08/06/2008: Argentina 0-0 EEUU (Amistoso)

26/03/2011: Argentina 1-1 EEUU (Amistoso)

09/06/2012: Argentina 4-3 Brasil (Amistoso)

26/06/2016: Argentina 0-0 (2-4) Chile (Final - Copa AMérica)

25/06/2024: Argentina 1-0 Chile (Grupo A - Copa América)

09/07/2024: Argentina 2-0 Canadá (Semifinal - Copa América)

*Fuente: ESPN

El estadio de la final del Mundial 2026

El cuadro de los cruces del Mundial