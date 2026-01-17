Deportes

Francia acelera por Zidane para que sea el DT de la selección después del Mundial 2026: “Iniciaron conversaciones secretas”

El diario L’Equipe afirmó que la Federación formalizó gestiones con Zizou, quien es el candidato del público para asumir en lugar de Didier Deschamps en Les Bleus

Zidane tuvo dos etapas con
Zidane tuvo dos etapas con el Real Madrid, sus únicas experiencias como entrenador

Zinedine Zidane está alejado del día a día de los entrenamientos desde junio de 2021, cuando finalizó su segunda etapa en el Real Madrid. A casi cinco años de su salida, el francés continúa sin trabajo y su nombre suena hace mucho tiempo para ser el sucesor de Didier Deschamps en la selección de Francia. Así las cosas, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) avanzó a fondo por sus servicios y el tiempo determinará cómo resultarán las negociaciones.

Luego de que Deschamps haya confirmado su alejamiento para después del Mundial 2026, el presidente de la FFF, Philippe Diallo, siempre evitó adelantar quién sería el heredero del puesto, pero el diario francés L’Equipe aseguró que los dirigentes de la casa madre “han iniciado conversaciones secretas” con Zizou y remarcó que el organismo “parece haber decidido nombrar al campeón del mundo de 1998 como el próximo seleccionador de la selección francesa“.

La información fue negada desde el entorno de Zidane, como así también de los allegados a Diallo, arrojó el periódico europeo. De igual manera, ambas partes están “interesadas en colaborar”, ya que la negociación implica una serie de detalles que no se resuelven en pocos días. Uno de los temas de conversación recientes pasó por la conformación del nuevo cuerpo técnico, que hoy en día cuenta con 19 personas, entre personal médico, administrativo, de comunicaciones y logístico, según se desprende de la FFF en su página web.

Philippe Diallo no ha ocultado
Philippe Diallo no ha ocultado sus elogios hacia Zidane (Crédito: Reuters/Gerhard Mey)

Actualmente, Didier Deschamps tiene a cuatro colaboradores muy cercanos: Guy Stéphan (asistente), Cyril Moine (preparador físico), Franck Raviot (entrenador de porteros) y Raphaël Raymond (jefe de prensa). En principio, Zinedine Zidane buscaría contar con David Bettoni, su mano derecha en los dos ciclos por el Merengue (2016-2018; 2019-2021), aunque el principal cambio que impulsaría sería tener una “plantilla más amplia” con una unidad de análisis de datos inclusive.

Las fuentes a las que accedió L’Equipe contaron que permanece un diálogo fluido con la Federación en busca de soluciones para evitar un aumento significativo del presupuesto destinado a la selección. Más allá de que se mantienen sin revelar el número exacto y los nombres de los posibles miembros del staff, desde el seno de la FFF se afirma que estas negociaciones son “lógicas” y que tampoco debe considerarse como una garantía que Zidane comande los destinos de la selección de Francia tras la Copa del Mundo.

Sin embargo, hay varios detalles que acercan a los involucrados. Tiempo atrás, Diallo no se ha guardado sus elogios para el ganador de 3 Liga de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 2 Supercopas de España y 2 Mundial de Clubes con Real Madrid: “Pueden suceder muchas cosas inesperadas. Ahora bien, como ya he dicho, siento una gran admiración y respeto por Zinedine Zidane, tanto por lo que ha aportado al fútbol francés como por lo que ha demostrado como entrenador, ganando títulos. Pero vamos paso a paso. Por ahora, nos vamos a preparar para el Mundial”.

Zinedine Zidane aseguró que volvería
Zinedine Zidane aseguró que volvería "pronto" a ser entrenador. Hace más de cuatro años está sin trabajo (Crédito: Reuters/Abdul Saboor)

Entre los nexos que propician el diálogo entre Diallo y el entrenador de 53 años, están que Marc Keller jugó en la selección con Zizou y es miembro del comité ejecutivo de la Federación, sumado a que Jacques Bungert es amigo del DT y trabajó para el mandamás en su victoria sobre Pierre Samsonoff por el máximo cargo.

Un año atrás se barajaban cinco alternativas por fuera al campeón del Mundial 1998 y la Eurocopa 2000 como jugador de Les Bleus: Thierry Henry, Christophe Galtier, Rudi García, Bruno Genesio y Hervé Renard.

Lo cierto es que Zinedine Zidane es una de las personalidades que genera mayor consenso en el público local: L’Équipe realizó una encuesta a principios de 2025 y sacó un 72,35 % entre más de 23.000 participantes. Genesio fue segundo con un 9,98% y Henry, quien dirigió a la selección olímpica que logró la medalla de plata en los Juegos de París 2024, cerró el podio con el 6,85% de los votos.

En este sentido, Zidane habló de su vuelta como director técnico en noviembre pasado durante un partido benéfico y aseguró que “pronto” volvería a entrenar a un equipo.

Vélez presentó a Lucas Robertone

Las primeras imágenes de Ricardo

La decisión que tomó Anthony

Contra cuatro rivales y a

Moretti llevó empanadas a un
Vélez presentó a Lucas Robertone

Chechu Bonelli y Sofía Jujuy

Kiev cerró sus escuelas tras

