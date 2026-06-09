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Mbappé armó su ranking de los mejores jugadores de los Mundiales: dónde ubicó a Messi y Maradona

El delantero francés participó en un reto de video y ordenó a seis figuras históricas del torneo, incluido entre los seleccionados

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El delantero francés armó su TOP 6 de los futbolistas más destacados en Copas del Mundo

A dos días del inicio de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Kylian Mbappé fue protagonista de un nuevo debate futbolero al ordenar a seis figuras históricas de los Mundiales.

El delantero de la selección de Francia, quien suma dos finales disputadas y un título en su carrera, se prestó a un juego en el que debía ubicar a los protagonistas que le iba mencionando el entrevistador, sin conocer de antemano la lista completa.

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El primer nombre que apareció fue el de Michel Platini. Mbappé lo señaló como uno de los tres mejores futbolistas franceses de la historia, destacando su título en la Eurocopa de 1984 y su aporte en los tres Mundiales que disputó, pero finalmente lo ubicó en el quinto puesto.

Luego llegó el turno de Diego Maradona: el atacante del Real Madrid lo puso en el tercer lugar, entre risas y con admiración, aunque reconoció que la elección era difícil.

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El siguiente en la lista fue Zinedine Zidane, figura excluyente en la conquista gala de Francia 1998 y de gran desempeño en Alemania 2006. Tras expresar su admiración, Mbappé optó por el cuarto lugar.

Cuando le mencionaron a Pelé, el francés no dudó. “Uno”, respondió, y justificó su decisión recordando los tres títulos mundiales logrados por el brasileño en 1958, 1962 y 1970. Su reacción mostró la consideración que tiene por el legado de “O Rei”.

A continuación, fue el momento de su ex compañero en PSG, Lionel Messi. Mbappé aseguró que debía estar en el segundo lugar. “No puedes poner a Messi sexto”, argumentó, dejando en claro el respeto por el campeón mundial en Qatar 2022.

Kylian Mbappé va por la revancha tras perder la final de Qatar 2022 ante la selección argentina
Kylian Mbappé va por la revancha tras perder la final de Qatar 2022 ante la selección argentina

Para finalizar, el propio Mbappé apareció entre los nombres y se autoasignó el quinto puesto, por encima de Platini. “En Mundiales, hice más que Platini”, explicó.

El capitán de la selección de Francia llega al Mundial 2026 con el deseo de repetir la coronación en Rusia 2018 y la sed de revancha por la final perdida en 2022. Además, a nivel individual podría alcanzar varios récords.

En 14 partidos jugados en Copas del Mundo, acumula 12 goles y 3 asistencias, números que lo posicionan como uno de los máximos goleadores históricos de los Mundiales. A sus 27 años y con la posibilidad de varios torneos por delante, se encuentra a solo cuatro goles del récord absoluto del alemán Miroslav Klose, quien lidera la tabla con 16 conquistas.

Asimismo, está a solo un gol de alcanzar a Olivier Giroud como máximo anotador de su selección. Actualmente suma 56 tantos con el equipo nacional.

En los dos amistosos más recientes, disputó 45 minutos contra Costa de Marfil y jugó todo el encuentro frente a Irlanda del Norte. Si bien en ambos partidos tuvo varias ocasiones para marcar, no logró convertir. No obstante, en la previa del debut ante Senegal, se muestra confiado.

“Es verdad que tuvo varias ocasiones para marcar y que no fue lo suficientemente efectivo. Sin embargo, hablé con él y me dijo que se está guardando los goles para el Mundial, así que me parece bien”, comentó Didier Deschamps tras la victoria ante el combinado del Reino Unido.

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