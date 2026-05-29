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River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

El Millonario ya está de vacaciones, aunque desde la dirigencia trabajan para jerarquizar el equipo de Eduardo Coudet

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River ya está de vacaciones (REUTERS/Agustin Marcarian)
River ya está de vacaciones (REUTERS/Agustin Marcarian)

River Plate puso punto final a la primera mitad del año futbolístico 2026 con una goleada por 3 a 0 ante Blooming por la Copa Sudamericana. Fue el broche de un semestre irregular, marcado por el cambio de entrenador, una final doméstica perdida y resultados que no terminaron de convencer a los hinchas.

El ciclo arrancó el 24 de enero con Marcelo Gallardo en el banco, ante Barracas Central por la primera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Tras una serie de malos rendimientos y derrotas, el Muñeco dejó su cargo y cedió el lugar a Eduardo Coudet. Bajo la conducción del nuevo entrenador, el equipo mejoró en resultados, aunque nunca logró convencer del todo.

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En el plano local, el Millonario llegó a la final del Torneo Apertura, pero cayó por 3 a 2 ante Belgrano en Córdoba y se quedó sin el título. En el ámbito continental, la historia fue diferente: River terminó primero en su grupo de la Copa Sudamericana con 14 puntos y definirá todas las series de local, con la excepción del cruce ante Botafogo (16), el mejor clasificado entre los primeros de cada grupo.

Primer plano de Juan Fernando Quintero con la camiseta blanca y roja de River Plate, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ven sus tatuajes en el brazo
Juanfer Quintero está cerca de irse de River (Fotobaires)

Tras el triunfo ante Blooming, el plantel quedó licenciado. Los futbolistas se irán de vacaciones, excepto aquellos convocados por sus selecciones para el Mundial 2026. La vuelta está fijada para el 17 de junio.

Tres días después, el 20 de junio, la delegación partirá hacia Alicante, España, para llevar adelante la pretemporada, que comenzará formalmente el 21 de ese mes, con el 5 de julio como fecha de finalización. La decisión de Coudet apunta a escapar del frío de Buenos Aires y disputar amistosos de preparación.

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Por otro lado, River definirá en las próximas semanas una renovación profunda de su plantel, con entre siete y diez salidas previstas y al menos seis incorporaciones. La reestructuración, que ya estaba planificada independientemente del resultado de la final del Torneo Apertura ante Belgrano, comenzará a tomar forma.

Los nombres que tienen el ciclo cumplido y forman parte de la lista de negociables son Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Paulo Díaz y Fabricio Bustos. La idea del cuerpo técnico y la dirigencia es que algunos salgan cedidos a préstamo y otros mediante venta directa.

El caso de Castaño es el que genera mayor pérdida económica para el club: el volante central, convocado por Colombia para el Mundial 2026, fue adquirido por más de 13 millones de dólares y River no recuperará esa inversión con su transferencia.

Además, hay otra nómina de futbolistas que no son prioridad y se escucharán ofertas. En caso de que existan ofrecimientos convenientes, se podrían ir del club de Núñez: Germán Pezzella, Maximiliano Salas, Santiago Lencina, Ian Subiabre y Lautaro Rivero, que quedó en el ojo de la tormenta tras sus últimas actuaciones.

La situación de Juanfer Quintero es particular. Al margen de que Coudet explicó el motivo de su ausencia en el partido con Blooming, lo cierto es que el colombiano jugó su último partido con River frente a Belgrano, cuando ingresó a poco del final y con el resultado en contra.

El mediocampista ofensivo tiene dos propuestas de la Major League Soccer y está dispuesto a aceptar una después del Mundial, según información a la que accedió Infobae. Su representante, Rodrigo Riep, ya había anticipado ese escenario en una entrevista: “Después del Mundial veremos… Los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando”.

En Núñez trabajan en un mercado de pases activo para reforzar el equipo. Coudet fue claro en su pedido: necesita jerarquía en todas las líneas. Nicolás Otamendi estaría cerca de ser el primer refuerzo confirmado. Además, hay negociaciones por Gio Simeone y Mauro Arambarri. El club también sigue de cerca a Ángel Correa, Agustín Canobbio, Franco Cervi y Thiago Almada.

Por último, una figura del pasado con trayectoria europea quiere regresar al club. El mediocampista argentino Roberto Pereyra quedará libre en AEK Atenas al finalizar su contrato y estará atento a un llamado desde las oficinas de Núñez.

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