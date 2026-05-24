El violento robo que sufrió una leyenda de la F1: ladrones ingresaron a su casa, lo golpearon y abrieron una caja fuerte

Alain Prost sufrió un robo en Suiza (AP)

El ex piloto francés Alain Prost sufrió un asalto violento en su residencia de Nyon, Suiza, durante la mañana del martes pasado. Según informó el diario Blick, una banda ingresó a la vivienda poco después de las 8:30, agredió físicamente al cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 y amenazó a uno de sus hijos para forzar la apertura de una caja fuerte.

De acuerdo con lo publicado por distintos medios especializados, los asaltantes sorprendieron a la familia Prost mientras se encontraban en la villa situada a orillas del lago Lemán. Durante el episodio, el ex piloto recibió un golpe en la cabeza y los médicos confirmaron que sufrió un traumatismo craneal leve, acompañado de heridas superficiales. Fuentes cercanas a la investigación precisaron que se solicitó asistencia psicológica para las víctimas tras el impacto emocional sufrido en el ataque.

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Blick detalló que los asaltantes, enmascarados y actuando a plena luz del día, irrumpieron en la propiedad con el objetivo de apropiarse de bienes de valor. Aunque el monto del botín no se hizo público, estimaciones iniciales señalaron que podría tratarse de una suma considerable. El propio Prost, de 71 años, es reconocido como embajador de la marca de relojes suizos Richard Mille, lo que hace suponer que los delincuentes buscaban específicamente piezas de esa colección. Según las fuentes citadas por Blick, tras reducir al expiloto y a su familia, los criminales obligaron a uno de los hijos a abrir la caja fuerte antes de huir del lugar.

Alain Prost se convirtió en una leyenda de la Fórmula 1 (AFP)

La policía del cantón de Vaud inició un operativo de emergencia en la zona de Nyon. Las fuerzas de seguridad desplegaron controles en rutas y autopistas, además de movilizar unidades caninas para intentar rastrear a los autores del asalto. Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que la banda escapó en dirección a Francia, lo que llevó a las autoridades suizas a solicitar la colaboración inmediata de la gendarmería francesa. La fiscalía de Vaud abrió un expediente penal para esclarecer lo ocurrido y trabaja en conjunto con las fuerzas galas para localizar a los responsables.

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Hasta el momento, los familiares del piloto no han emitido declaraciones oficiales y han optado por mantener el silencio como respuesta pública ante el incidente. Según la prensa suiza, tras el asalto, Prost abandonó Suiza y se trasladó a Dubái, donde reside habitualmente durante gran parte del año.

La situación de seguridad en la región ha generado preocupación entre propietarios de bienes de lujo. La policía de Ginebra ha reportado un incremento en los robos a viviendas en los que las víctimas poseen colecciones de relojes de alto valor comercial. El caso de Alain Prost se suma a una serie de ataques recientes dirigidos a coleccionistas y figuras públicas asociadas al sector del lujo.

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La trayectoria deportiva de Alain Prost incluye cuatro títulos mundiales de Fórmula 1, obtenidos en 1985, 1986, 1989 y 1993, y su figura mantiene un alto perfil en el ámbito internacional. A lo largo de su carrera disputó 199 Grandes Premios y sumó 51 victorias, una cifra que lo mantuvo durante años como el piloto más ganador de la máxima categoría. Corrió para equipos históricos como McLaren, Renault, Ferrari y Williams, y mantuvo una recordada rivalidad con Ayrton Senna. Su estilo de conducción, caracterizado por la precisión y la inteligencia en pista, le valió el apodo de El Profesor. Prost es considerado una de las grandes leyendas del automovilismo y su legado sigue vigente en el deporte motor internacional.